調查：生活壓力令澳洲人對國家歸屬感及社會凝聚力下降

斯坎倫基金會研究所（Scanlon Foundation Research Institute）在7月進行了一項調查，向近5800名在澳洲生活和工作的人提出關於社會凝聚力的90個問題。





抗擊疫情的凝聚力在消退

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去年的調查顯示，社區在面對新冠疫情時，2020至2021年的幾個凝聚力指標出現飆升。但今年的調查表明，這種推動力正在消退。





報告作者、澳洲國立大學（NUS）的研究員奧唐納（James O'Donnell）認為這並不意外。「隨著澳洲人渡過艱難的經濟環境，並應對新的地緣政治挑戰，我們已經達到了一個關鍵的轉捩點。我們可以鞏固和加強社會凝聚力，也可以讓它進一步下滑。」



對澳洲的歸屬感逐年下滑。 其實，該年度報告自2007年開始以來，具有強烈國家歸屬感和自豪感的澳洲人比例，在過去15年來一直在下滑，今年更是創新低。而疫情期間只是短暫提升。





2022年，共有52%的受訪者表示他們對澳洲有「強烈的歸屬感」，比2021年下降了6%，比2020年下降了11%。而「對澳洲的生活方式和文化感到自豪」的比例下降到只有37%。





雖然國家歸屬感在下降，但82%的人表示他們對自己的社區有歸屬感，三份之二的人表示他們的鄰里有強烈的社區意識。



多元文化支持度上升

今年的調查中，對多元文化的支持出現了積極的提升，幾乎每10個受訪者中就有9人同意移民對澳洲經濟有好處。認同「接受來自不同國家的移民使澳洲更強大」的比例從2018年的63%攀升至78%。





奧唐納表示：「在一個移民繼續成為社會分裂根源的世界裡，我們全民對多元文化主義和多樣性的支持對澳洲而言是一筆巨大的財富，有可能使我們免受更深層次的分裂。」



經濟問題成關鍵

調查顯示，經濟問題是人們認為澳洲目前面臨的最主要事項。





當被問及「如今澳洲面臨的最大問題是甚麼」，39%的人提到了與經濟有關的問題。





與去年相比，有更多人表示對自己的財務狀況「不滿意」或「非常不滿意」，而自稱「貧窮、掙扎著支付賬單或只是湊合過得去」的比例從2021年的31%上升到今年的37%。



自認「湊合過活」的人數比例有所上升。 奧唐納說，財務的不確定性和生活開支壓力，導致調查中許多社會凝聚力指標有所下降。「那些在經濟上陷入困境並對未來持悲觀態度的人表示，他們的國家自豪感和歸屬感、幸福感和社會包容度大大降低。」





「這表明，當前經濟環境加劇經濟不平等，似乎正在引發社會不平等，進而拖累澳洲的整體社會凝聚力。」





大約四份之三的受訪者認為，全球經濟衰退和澳中關係是澳洲面臨的五大全球威脅之一。過半數受訪者還提及了氣候變化、疫情和涉及澳洲的軍事衝突。



社會處於十字路口

奧唐納指，社會正處於一個重要的十字路口。「今年的調查結果表明，澳洲不能免受全球趨勢的影響，人們擔心社會和經濟不平等對2022年的社會凝聚力產生了重大影響。」





他說，有證據表明社區和政府需要努力解決這些不平等問題，並「在這樣做的過程中抓住社會凝聚力的更廣泛利益」。





調查還詢問了人們對國會建立原住民聲音的支持，這一問題預計將在下一個財政年度進行全民公投。約五份之三的人讚成這一計劃，19%的人不贊成，22%的人對此事持中立態度。

