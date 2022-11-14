成本起飛升影響食物供應鍊 運輸業界提妙計對應

塔斯曼尼亞農民蔬菜委員會（Tasmanian Farmers Vegetable Council）主席 Nathan Richardson指，在過去的幾個月，他們在澳洲的每個主要種植區都失去了關鍵的種植期，而這是無法彌補。





他指「我們有4個季節，你不能回到過去播種，這是不可能。」，「這影響一切，從蔬菜到所有加工蔬菜，地上和地下的農作物。」





他面臨著多個多雨的拉尼娜年份、烏克蘭戰爭導致燃料和化肥成本上升，以及工人短缺的挑戰。





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Nathan Richardso預測，消費者未來對價格幾乎沒有選擇。





他直言「這是供應、需求增加、價格上漲的典型例子。」





「大家將不得不購買本地食物，不會有(進口)商品湧入。」





「就如是12元的生菜，誰知道在不久的將來馬鈴薯價格會是多少，因同樣的，供應量減少了。」





他希望消費者不要在運輸、能源、冷藏和勞動力成本都在上漲之時責怪農民。



而食物輸送鍊的其中重要一環，農村司機亦面臨問題。





農村司機行業存在結構性問題，司機的平均年齡在40多歲到50多歲之間，文件上的繁文縟節，亦意味著有經驗的海外司機要等很久才能在澳洲工作。





想進入行業的年輕人，亦要等一段長時間才可獲得資格去工作。





過去一年由拉尼娜現象引起的極端天氣事件，和動物疾病爆發，令到農村司機的成本變成雙倍。但對於面臨艱難經營條件的農村司機，目前沒有可用的補償計劃。





澳洲牲口及鄉鎮運輸協會（Australian Livestock and Rural Transporters Association）警告，澳洲已無法承受司機外流的後果。





協會執行董事 Matthew Munro 表示「我們已經看到超市貨架上的一些產品被搶購一空，肯德基的雞肉售罄，以及破紀錄的生菜價格……這在三年前是不可想像的」，「已為人父母的消費者很快就會感受到壓力」，他指，運輸成本的增加影響購買的一切。





協會正在遊說聯邦政府根據現有的農民農場管理存款計劃（farm management deposit scheme），制訂協會建議的自我保險計劃。





卡車司機可在良好的財政年度向保險計劃供款，並且可以免稅。供款可稍後提取，並在那個階段徵稅。





Matthew Munro指，農村行業特別容易受到極端天氣的影響，他並警告，如果澳洲爆發口蹄疫症，將對該行業造成災難性後果。





Matthew Munro 表示，農村司機是供應鏈中的關鍵點，協會希望成立自我保險計劃，來保障行業的未來發展，計劃將幫助司機度過艱難時期，並防止運輸恢復時出現司機短缺。



