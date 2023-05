SBS紀錄片《你認為你是誰？》新一季首播：流氓、反叛者、愛情和傳奇

在今季第一集,國際巨星澳洲喜劇泰斗漢弗萊斯(Barry Humphries)調查了他父親祖先的皇室醜聞,並解開了他母親家族史的巨大謎團。





漢弗萊斯堅信自己是他家譜中最有趣的人,但他希望透過今次的旅程,證明自己是錯誤,可以找到更有趣的家族成員。



Barry Humphries Source: SBS / Stephen Perry 在第二集,澳洲最有經驗、最受尊敬的記者之一,布羅基 (Jenny Brockie) 揭開了隱藏在她母親家譜中的驚人秘密,並踏上了一場解開父親血統之謎,百感交集之旅。





布羅基說:「我一直對事情有疑問,和希望知道,這並不奇怪,但我媽媽在很多事情上都不願透露,特別是有關她我父親的細節,也不願意讓步。」





新聞工作者、評論員、作家和前參議員欣奇( Derryn Hinch) 在第三集,深入探究他的家族根源,揭示關於他母親父親身份的真相,並揭開了他父親一邊令人驚訝的戰爭倖存故事。





欣奇說:「我發現這段旅程就像坐過山車。 我認為真實的事情,其實不然……這段旅程很艱難,但也是極好的體驗,它令人心煩意亂,而我發現了一些驚人的事情。」





在第 4 集,多才多藝的資深演藝人伯奇莫爾 (Rhonda Burchmore) 發現了她素不相識的外祖父的真相。 在她父親家族的一邊,她揭露了一位有趣的企業家,為雪梨人民留下了驚人遺產的故事。





世界著名的編舞家和藝術總監佩奇(Stephen Page)長期以來一直對他母親Doreen的血統感到好奇。 Doreen的父親是白人,在 50 年代澳洲種族主義問題嚴重,Doreen為了生存,壓制了自己原住民身份。 在第五集,佩奇踏上了一段意想不到的激動人心的旅程,當中發現一連串出人意表和感人的事情及真相。





「棟篤笑」演員、作家、主持人兼製片人赫利亞爾(Peter Helliar)在第六集探索他家族的過去,披露一位母親的祖先,在加里波利的經歷導致深受創傷的故事,而在他父親一邊的家族,包括一個愛爾蘭流氓,以及一個與澳式足球聯賽(AFL)先驅有關的激動人心的連結。





赫利亞爾說:「我真的很喜歡澳式足球聯賽。 這是我快樂的地方,我經常感謝我爸爸把它傳給我。 我的整個家庭都是(墨爾本澳式足球隊)Collingwood的擁躉。 我們每星期都去看澳式足球賽,我們喜歡這樣做。 澳式足球對我來說代表許多意義,但如果要真正深入核心,那就是家庭。」





在第七集中,著名電影、電視及舞台劇演員艾絲朗 (Kerry Armstrong) 尋找有關她自己性格形成的線索,當中驚訝發現一群叛逆和熱愛自由的女性,不懼怕為自己的權利挺身而出。 她還探索了自己與大海的強烈聯繫背後的奧秘。 在這一集拍攝的過程,艾絲朗面臨著意外且深刻的個人損失。





在本季的最後一集,受人尊敬著名演員兼音樂家沃特斯(John Waters)探索了他的家族歷史,父親家族中有工人階級激進份子,並發現了一位在加勒比海殖民歷史,扮演重要角色的母系祖先。





沃特斯說:「我研究過我的族譜,其中令人失望的,這是相當厭惡女性的事情,只追溯男性血統,而女性只是突然出現,有子女,然後又消失。」他表示: 「對所有構成我本人平等部分的女性感興趣,她們之前只是寫在紙上的名字。」





SBS 紀錄片委約編輯 Bernadine Lim 表示:「新一季的《Who Do You Think You Are? 》將於5月2日星期二於SBS首播,嘉賓陣容鼎盛。 漢弗萊斯 (Barry Humphries) 試圖證明他是家中最有趣的人的努力,引人入勝,被布羅基 (Jenny Brockie) 尋找她一生都渴望的家庭關係的深刻情感之旅所吸引,並為欣奇 (Derryn Hinch) 長期壓抑後最終揭開外祖父身份而感動。 而這只是頭三集! 這新一季《Who Do You Think You Are? 》繼續令澳洲觀眾著迷、覺得有趣和感動,對我們的各自的多元化背景,探索尋根的普遍願望產生共鳴,





《Who Do You Think You Are? 》由 華納兄弟國際電影製作澳洲公司(Warner Bros. International Television Production Australia) 為 SBS 製作。 該系列節目逢星期二晚上 7 點 30 分在 SBS 和 SBS 點播頻道SBS On Demand播出,從 5 月 2 日星期二開始。





《Who Do You Think You Are? 》第 14 季的一共八集。 將可在 SBS On Demand 串流播出,附有阿拉伯文、簡體中文、繁體中文、越南文和韓文字幕進行流式傳輸。 所有劇集也將提供音頻描述。