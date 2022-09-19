俄國再禁41澳洲人入境 澳洲不禁俄觀光客

俄羅斯對澳洲進行新一輪制裁，代理總理馬利士（Richard Marles）表示，澳洲不會禁止俄羅斯遊客入境，來作為他們國家入侵烏克蘭的回應。





兼任國防部長的馬利士表示，澳洲的目標是加強烏克蘭的力量，使其成為結束衝突的「中心」。





當被問到澳洲是否也會禁止俄羅斯觀光客時，馬利士表示，制裁是針對俄羅斯政府，「並非俄國人民」。





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他周日向澳洲廣播公司（ABC）表示「我們此刻並未考慮禁止俄羅斯觀光客入境，但我們在很大程度上，是全球制裁俄羅斯政權的一部分。」





當被問及在2014年克里米亞半島被俄羅斯吞併，澳洲是否會支持烏克蘭從俄羅斯手中奪回克里米亞半島時，馬利士表示，莫斯科的侵略「不能容忍」。





當被問及澳洲是否會向烏克蘭提供更多軍事支持，及呼籲提供更多援助，以幫助烏克蘭保持對抗俄羅斯的優勢時，馬利士表示，政府將就如何做到這一點進行「持續對話」。





他說，對烏克蘭的軍事支持沒有「停止」，項目將「按計劃進行」，包括「野外征服者」（Bushmaster vehicles）和裝甲車。





已有約60個國家已重新開放烏克蘭大使館，被問及為什麼澳洲政府沒有開放烏克蘭大使館，馬利士表示，已基於物流與安全方面的考慮，正在進行中。



俄羅斯政府公佈了一份禁止入境俄羅斯的41人名單，包括澳洲記者、國防遊說者和地方議會成員。





俄羅斯外交部在周五晚公佈這份黑名單，稱這是對回應澳洲政府對俄羅斯部份人「出於政治動機的制裁」。





其中包括 SBS 首席國際記者Ben Lewis，自今年緊張局勢開始升級以來，他一直就俄羅斯入侵烏克蘭作出報導。



SBS News' chief international correspondent Ben Lewis has been named in a new list of people sanctioned by the Russian government following his coverage of the war in Ukraine. Source: SBS 俄羅斯外交部在一份聲明中表示：「在澳洲來自軍事行業，記者及市政代表的人，他們進行反俄羅斯的行為，將會被無限期地拒絕入境。」





目前在倫敦的Ben Lewis表示，他對花了這麼長時間，才被列入制裁名單感到驚訝。





他在Twitter上寫道「由於我們報導俄羅斯入侵烏克蘭，而受到俄羅斯政府的制裁，這是美好的一天。」



來自澳洲廣播公司ABC、九號新聞、七號新聞、十號新聞、天空新聞和《澳大利亞人報》的其他記者以及幾位學者也被列入名單。





來自軍事承包商公司 Thales Australia、DroneShield 和 BAE Systems 的行政人員也在名單上。



Woollahra 議員 Luise Elsing 和 Matthew Robertson 也在名單上。





位於雪梨東部的 Woollahra 議會，今年早些時候提議將俄羅斯領事館所在的街道富勒頓街（Fullerton Street）重命名為「烏克蘭街」（Ukraine Street）。





市議會在6月做出讓步，承認該街道的「居民強烈反對」。





俄羅斯外交部在 6 月亦曾公布禁入境名單，該名單禁止121名澳洲人進入俄羅斯。





其中包括商界人士、軍官、學者和記者。



