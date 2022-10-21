南澳新例容許商鋪周日提早營業

根據南澳議會周四通過的法例，所有阿德雷德商店將能夠在周日早上營業。





下議院投票通過修改《商店營業時間法》（Shop Trading Hours Act），容許商店從周日上午9點開始營業，比現行法例容許的早上11時，提前兩個小時。





但周六和周日的商店仍然必須在下午5點關門。





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除大型超市外，大多數商店將被容許在「拆禮物日」(Boxing Day)營業，與市中心的商店營業時間保持一致。





前南澳財長盧卡斯（Rob Lucas）在2018年宣佈，考慮到零售商和消費者的需求，偏遠地區的商店於「拆禮物日」當天可以在早上九時至下午五時營業。





偏遠地區的商店不容許在任何其他公共假日營業，但 市中心的商店將繼續被容許在某些公共假日上午 11 點至下午 5 點（耶穌受難日和聖誕節除外），以及澳新軍團日中午至下午 5 點營業。





立法修改亦容許商店在黑色星期五和聖誕節前的三個工作日營業至午夜。





自由黨承諾在2018年當選之前，完全放寬對購物時間的管制，但未能在議會上議院通過。





工黨於今年早些時候當選，承諾容許商台在周日上午和「拆禮物日」營業。





勞資關係和公共事務廳廳長 Kyam Maher 表示，他預計這些變化將在未來幾周內生效。





他指法律在企業、購物者和工人的需求之間取得平衡，更形容是本世紀最大的營業時間改革。





反對黨發言人Matt Cowdrey表示，這些變化應該更進一步。





他指「我們在這一過程中看到的只是一小步，而我們需要進行更大改革以將南澳帶入21世紀。」





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，這些新的法例在工人、大小商家和購物者之間取得恰當平衡。





反對黨領袖斯皮爾斯（David Speirs）指，他對周日早上商台提早營業表示贊成，但表示應該容許其他一些公共假期以及週六和周日晚上，有額外數小時購物。





他並認為是次立法為在公共假日購物提供更大靈活性的機會，回應到南澳人的需求。





商店、分銷和聯合僱員協會對這些改變表示歡迎，並表示他們應該結束關於零售交易時間的爭論。





工會秘書皮克（Josh Peak）指，多年來，零售工人的工作生活一直是該州公衆辯論和評論的一部分。這項法案的通過是南澳人擺脫這個問題的機會。

