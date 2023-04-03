日本音樂大師坂本龍一病逝 終年71歲

日本殿堂級音樂大師坂本龍一於日本當地時間3月28日因癌症病逝，終年71 歲。他的官方網站公告指，坂本龍一於2020 年六月患癌並開始治療，在健康狀況容許下，他依然創作音樂，他跟音樂走至人生終章。
按坂本龍一遺願，葬體只會有家人和摰親朋友出席，希望各界諒解並致以深切哀悼。公告最後以坂本龍一生前的話作結: 「藝術長存，生命瞬逝。」
坂本龍一於2020年五月，即新冠疫情肆虐全球，不少國家都要採取封城和封關措施防止疫情擴散之時，製作了 <<Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2020 for the Isolated>> 於網上免費發佈，用音樂療愈人與人當時被逼隔離和疏遠的困境。
在去年十月份，坂本龍一公佈最新網上鋼琴獨奏會《》，並坦言：「這可能是最後一次」。官方網站以坂本龍一的名曲《Merry Christmas Mr. Lawrence》演奏片段作宣傳。今年1 月，他推出專輯《12》，這是他的音樂日記，收錄他抗癌的經歷。
坂本龍一登上世界音樂舞台，便是他為好幾套電影所創作的電影配樂，包括有關日本戰爭電影《聖誕快樂. 羅倫斯先生》(中譯) 和《末代皇帝》，他並以此贏得奧斯卡獎項。
他的第一部配樂作品是1983年的電影《Merry Christmas Mr. Lawrence》即《聖誕快樂. 羅倫斯先生》(中譯) ，他亦有參與飾演在印尼戰俘營的指揮官，與大衛·鮑伊 (David Bowie) 一起演出，在電影中發展一段微妙的關係。這部電影的配樂獲得了英國電影學院獎（BAFTA）。
他與同為錄音室音樂家細野晴臣 (Haruomi Hosono) 和高橋幸宏 (Yukihiro Takahashi )共同組成了YMO，並採用各種電子樂器創作，為他們帶來了國內外的成功。
坂本龍一為電影《Merry Christmas Mr. Lawrence》做配樂同時，亦有參與演出，與大衛·鮑伊 (David Bowie) 在電影中發展一段微妙的關係。 Credit: DPA/PA/Alamy
兒時的坂本龍一在東京上高中，他必須搭乘通勤列車上學。車廂總是擁擠不堪，乘客們相互夾住，身體扭曲，無法動彈，少年時的坂本只能靜靜聆聽，他數著列車發出的聲音來娛樂自己，每天早上都會注意聆聽超過10種聲音。
在音樂啟蒙上，法國作曲家阿希爾-克洛德·德布西 (Claude Debussy) 是坂本龍一的英雄，他在東京藝術大學攻讀民族音樂學，特別對日本沖繩縣的傳統音樂以及印度和非洲音樂傳統感興趣。他在2010年接受WNYC公共電台採訪時表示：「亞洲音樂深深地影響了德布西，而德布西對我也有很深的影響。所以音樂繞著世界轉，並形成一個完整的循環。」
於2022 年二月，即俄羅斯入侵烏克蘭之時，坂本龍一製作了《Alexei and the Spring 》，並表示他與烏克蘭人站在同一陣線。這見証坂本龍一的音樂，包含了他的世界官和對公義的看法。
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