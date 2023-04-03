日本音樂大師坂本龍一病逝 終年71歲

日本殿堂級音樂大師坂本龍一於日本當地時間3月28日因癌症病逝，終年71 歲。他的官方網站公告指，坂本龍一於2020 年六月患癌並開始治療，在健康狀況容許下，他依然創作音樂，他跟音樂走至人生終章。





按坂本龍一遺願，葬體只會有家人和摰親朋友出席，希望各界諒解並致以深切哀悼。公告最後以坂本龍一生前的話作結: 「藝術長存，生命瞬逝。」





坂本龍一於2020年五月，即新冠疫情肆虐全球，不少國家都要採取封城和封關措施防止疫情擴散之時，製作了 <<Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2020 for the Isolated>> 於網上免費發佈，用音樂療愈人與人當時被逼隔離和疏遠的困境。





坂本龍一登上世界音樂舞台，便是他為好幾套電影所創作的電影配樂，包括有關日本戰爭電影《聖誕快樂. 羅倫斯先生》(中譯) 和《末代皇帝》，他並以此贏得奧斯卡獎項。





他的第一部配樂作品是1983年的電影《Merry Christmas Mr. Lawrence》即《聖誕快樂. 羅倫斯先生》(中譯) ，他亦有參與飾演在印尼戰俘營的指揮官，與大衛·鮑伊 (David Bowie) 一起演出，在電影中發展一段微妙的關係。這部電影的配樂獲得了英國電影學院獎（BAFTA）。



坂本龍一為電影《Merry Christmas Mr. Lawrence》做配樂同時，亦有參與演出，與大衛·鮑伊 (David Bowie) 在電影中發展一段微妙的關係。 Credit: DPA/PA/Alamy 他與同為錄音室音樂家細野晴臣 (Haruomi Hosono) 和高橋幸宏 (Yukihiro Takahashi )共同組成了YMO，並採用各種電子樂器創作，為他們帶來了國內外的成功。





兒時的坂本龍一在東京上高中，他必須搭乘通勤列車上學。車廂總是擁擠不堪，乘客們相互夾住，身體扭曲，無法動彈，少年時的坂本只能靜靜聆聽，他數著列車發出的聲音來娛樂自己，每天早上都會注意聆聽超過10種聲音。





在音樂啟蒙上，法國作曲家阿希爾-克洛德·德布西 (Claude Debussy) 是坂本龍一的英雄，他在東京藝術大學攻讀民族音樂學，特別對日本沖繩縣的傳統音樂以及印度和非洲音樂傳統感興趣。他在2010年接受WNYC公共電台採訪時表示：「亞洲音樂深深地影響了德布西，而德布西對我也有很深的影響。所以音樂繞著世界轉，並形成一個完整的循環。」



於2022 年二月，即俄羅斯入侵烏克蘭之時，坂本龍一製作了《Alexei and the Spring 》，並表示他與烏克蘭人站在同一陣線。這見証坂本龍一的音樂，包含了他的世界官和對公義的看法。



