SBS Audio 展現全新面貌，新增四種語言服務。

全新面貌的為廣大多種語言的觀眾首次帶來統一的音頻收聽體驗及享受。優化的體驗包括更易找到心水播客（Podcast）節目、各語言的電台主頁和音樂搜索功能。
SBS Audio 每周提供超過 262 小時的原創音頻內容。新的 SBS Audio 體驗將橫跨和，進一步推動目前每月已高達 600 萬次的收聽和播客下載率，並讓多種語言的觀眾更方便找到SBS的公共廣播及直播服務。
與此同時，SBS Audio 將增加四種新的語言服務。
即將引入的有在瓦努阿圖使用的比斯拉馬語（Bislama）、馬來語（Malay）、埃塞俄比亞以及東非大部份地區使用的奧羅莫語（Oromo）以及東帝汶和西帝汶使用的德頓語（Tetum）。
SBS 還將透過重新引入泰盧固語（Telugu），擴大旁遮普語和尼泊爾語的團隊，以及推出針對南亞社區年輕受眾的英語播客，以應對澳洲日益擴大的南亞社區。這將有助社區日常生活並加強在澳洲的歸屬感。
SBS 還將委託製作原住民語言的內容，以支持語言的保育及傳承。
SBS Audio 將以總共 63 種語言進行廣播及提供服務。
顯示，目前超過 560 萬澳洲人在家中使用英語以外的語言，SBS Audio 致力為多元化社區提供資訊及即時內容。
SBS Radio 1、SBS Radio 2 和 SBS Radio 3 頻道以 60 多種語言播放新聞、資訊及娛樂節目，而 SBS Chill、SBS PopAsia 和 SBS PopDesi 音樂頻道則為澳洲人帶來世界各地的音樂和文化。
SBS Arabic24 電台頻道及亦將繼續推出新節目和多媒體資訊，為澳洲最大的語言社區提供綜合服務。
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