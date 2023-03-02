SBS Audio 展現全新面貌，新增四種語言服務。

全新面貌的 SBS Audio 為廣大多種語言的觀眾首次帶來統一的音頻收聽體驗及享受。優化的體驗包括更易找到心水播客（Podcast）節目、各語言的電台主頁和音樂搜索功能。





SBS Audio 每周提供超過 262 小時的原創音頻內容。新的 SBS Audio 體驗將橫跨 手機應用程式（App） 和 網頁 ，進一步推動目前每月已高達 600 萬次的收聽和播客下載率，並讓多種語言的觀眾更方便找到SBS的公共廣播及直播服務。





與此同時，SBS Audio 將增加四種新的語言服務。





即將引入的有在瓦努阿圖使用的比斯拉馬語（Bislama）、馬來語（Malay）、埃塞俄比亞以及東非大部份地區使用的奧羅莫語（Oromo）以及東帝汶和西帝汶使用的德頓語（Tetum）。





SBS 還將透過重新引入泰盧固語（Telugu），擴大旁遮普語和尼泊爾語的團隊，以及推出針對南亞社區年輕受眾的英語播客，以應對澳洲日益擴大的南亞社區。這將有助社區日常生活並加強在澳洲的歸屬感。





SBS 還將委託製作原住民語言的內容，以支持語言的保育及傳承。





SBS Audio 將以總共 63 種語言進行廣播及提供服務。





最新人口普查的數據 顯示，目前超過 560 萬澳洲人在家中使用英語以外的語言，SBS Audio 致力為多元化社區提供資訊及即時內容。





SBS Radio 1、SBS Radio 2 和 SBS Radio 3 頻道以 60 多種語言播放新聞、資訊及娛樂節目，而 SBS Chill、SBS PopAsia 和 SBS PopDesi 音樂頻道則為澳洲人帶來世界各地的音樂和文化。



