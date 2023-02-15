【招賢納士】SBS廣東話招聘臨時製作人

你擁有廣播及網上內容製作經驗嗎？你對傳播媒體充滿熱情嗎？更重要的是你希望服務華人社區嗎？如果是，我們誠邀你加入這個大家庭。
SBS 聲音及語言內容部（Audio and Language Content；又稱「SBS 電台」）正在不斷發展。現正招聘以下職位，如果你擁有廣播或網上內容製作的經驗，我們誠邀你加入 SBS 廣東話節目的製作團隊。
SBS廣東話節目—臨時製作人
具體要求如下：
- 對澳洲中文社區及其文化敏感性具有充份理解；
- 擁有廣播、採訪、編輯、翻譯和製作能力；
- 擁有網上內容（包括聲音、文字、圖片、短片等）製作能力；
- 能撰寫引人入勝的節目內容；
- 良好的廣東話和英語能力（作為面試的一部份，你需要接受語言評估）；
- 具有使用 Facebook、Twitter、Telegram 及 MeWe 的經驗將是一個優勢；
- 此職位可能會要求輪班工作，工作時間可能會是清晨、夜間或周末；
- 崗位為臨時崗位，申請人須在雪梨工作。
更多詳情請參閱。
所有申請者必須根據ATAGI指南（包括接種加強劑）完全接種經批准的新冠疫苗。但獲得醫療豁免者，可與本公司討論有關申請。
截止時間：2023年2月26日（周日）。
我們收到申請時將陸續進行篩選，所以不要遲疑，趕快申請，加入SBS的大家庭！
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