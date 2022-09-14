【求賢若渴】SBS 中文招聘多個職位

你擁有廣播及網上內容製作經驗嗎？你對傳播媒體充滿熱情嗎？更重要的是你希望服務華人社區嗎？如果是，我們誠邀你加入這個大家庭。





SBS 聲音及語言內容部（Audio and Language Content；又稱「SBS 電台」）正在不斷發展。現正招聘多個不同職位，如果你擁有廣播或網上內容製作，甚或有拍片、剪片技能及經驗，我們誠邀你加入 SBS 廣東話節目的製作團隊。



SBS中文—中英內容編輯

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具體要求如下：



應聘者能將中文內容翻譯並重新編寫成英文內容；

帶領SBS 中文團隊與其他團隊進行語言內容的合作：

製作原創內容的能力；

崗位為 全職永久崗位 ，申請人可選擇在雪梨或墨爾本工作。

SBS中文—廣東話影片製作人

影片製作人按照本台影片製作方針，以視像內容協助 SBS 中文組吸引全新受眾並加強受眾的參與度。製作人主要負責計劃、拍攝、製作及剪輯視像內容，並在本台社交媒體平台及網頁發表。影片製作人亦要安排外景拍攝工作，並透過網絡及在外景地點進行採訪。





具體要求如下：



使用 Adobe（Photoshop、Adobe Premiere Pro 和 After Effects）製作視頻和圖形的經驗。

需要平面設計和動畫方面的技能。

精通粵語和英語的母語或雙語。

展示了對數碼和社交媒體領域的理解，包括視頻趨勢。

使用 CMS 的展示經驗：Brightspot、WordPress 或任何類似平台。

具有將視頻內容發布到社交媒體的經驗。

可以在緊急期限內完成工作。

崗位為 臨時崗位 ，申請人可選擇在雪梨或墨爾本工作。

SBS廣東話節目—臨時製作人

具體要求如下：



對澳洲中文社區及其文化敏感性具有充份理解；

擁有廣播、採訪、編輯、翻譯和製作能力；

擁有網上內容（包括聲音、文字、圖片、短片等）製作能力；

能為節目內容撰寫、製作引人入勝的摘要；

良好的廣東話和英語能力（作為面試的一部分，你需要接受語言評估）；

具有使用 Facebook、Twitter 和 Instagram 的經驗將是一個優勢

此職位可能會要求輪班工作，工作時間可能會是清晨、夜間或周末。

崗位為 臨時崗位 ，申請人可選擇在雪梨或墨爾本工作。

所有申請者必須根據ATAGI指南（包括接種加強劑）完全接種經批准的新冠疫苗。但獲得醫療豁免者，可與本公司討論有關申請。





截止時間：2022年10月2日（周日），下午5時。



