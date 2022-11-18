SBS中文招募中英文新聞翻譯供稿人

你是否有興趣為 SBS 中文翻譯重要的國際、本地新聞？我們熱切期待你的加入。

SBS Chinese

SBS中文 Source: SBS

SBS中文正招募中英文新聞翻譯供稿人（Contributor），為 SBS 從英文翻譯到簡體中文和/或繁體中文。

 具體要求包括：

•        對澳洲中文社區及其社區熱點有準確把握；

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•        每日有固定時間翻譯1-2篇新聞文章，從英文翻譯到簡體中文和/或繁體中文；

•        有新聞翻譯經驗和翻譯證書優先；

•        有記者或內容撰寫經驗優先；

以上職位不限地點，特別歡迎西澳、塔州、北領地、首都領地、南澳和昆州的人投稿申請。如果有興趣，請將你的履歷和代表作品發送至負責郵箱：

Tania.lee@sbs.com.au

Tracy.lo@sbs.com.au

若最終獲接納成為供稿人，你需要取得一個澳洲商業號碼（ABN）、與SBS簽訂供稿人合約，並完成SBS特約製作人的入職培訓。

所有特約供稿人提供的內容都必須符合
SBS憲章
SBS行為守則
SBS編採指南
及SBS價值。

我們期待你的加入！

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Published 18 November 2022 at 5:19pm