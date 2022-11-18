SBS中文招募中英文新聞翻譯供稿人

SBS中文正招募中英文新聞翻譯供稿人（Contributor），為 SBS 從英文翻譯到簡體中文和/或繁體中文。





具體要求包括：





• 對澳洲中文社區及其社區熱點有準確把握；





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• 每日有固定時間翻譯1-2篇新聞文章，從英文翻譯到簡體中文和/或繁體中文；





• 有新聞翻譯經驗和翻譯證書優先；





• 有記者或內容撰寫經驗優先；





以上職位不限地點，特別歡迎西澳、塔州、北領地、首都領地、南澳和昆州的人投稿申請。如果有興趣，請將你的履歷和代表作品發送至負責郵箱：





Tania.lee@sbs.com.au





Tracy.lo@sbs.com.au





若最終獲接納成為供稿人，你需要取得一個澳洲商業號碼（ABN）、與SBS簽訂供稿人合約，並完成SBS特約製作人的入職培訓。





所有特約供稿人提供的內容都必須符合 SBS憲章 、 SBS行為守則 、 SBS編採指南 及SBS價值。





我們期待你的加入！



