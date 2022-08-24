【SBS睇中超】澳洲國腳搵銀潮終結 港將受青睞多人落班

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中超是中國足球協會超級聯賽（CSL）的簡稱，是中國職業足球的頂級聯賽。而澳洲職業足球聯賽，英文為A League，簡稱澳職。





與中超和亞洲、歐洲的主流聯賽不同，澳職沒有升降班，而是類似北美的聯盟模式，透過會員制來增減參賽球隊。澳職目前有12支球隊，包括新州5隊、維州3隊、昆州南澳西澳各一，還有一支來自新西蘭。





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澳洲原本屬於大洋洲足總成員，但由於大洋洲強弱懸殊，為加強競爭力，澳洲在2006年加入亞足聯（AFC），因此屬於亞洲足球一員——國家隊參與亞洲賽事，澳職球隊也參與亞冠盃（ACL）。



中超強於澳職？

澳中球隊首次對壘是在2007年的亞冠賽事，在分組賽中分別由山東泰山對陣阿德雷德聯（Adelaide United）、上海申花對陣雪梨FC，以一勝二平一負平分秋色。





16個球季以來，共有10支中國球隊和9支澳洲球隊交手，取得26勝19平20負稍佔上風。相較之下，中超對陣日本和南韓的整體戰績都是輸多過贏。





澳中球會近兩年都無緣交手，對上一次已是2020年分組賽。





受新冠疫情影響，兩國的球會近年都對國際賽事意興闌珊，成績一落千丈。像2014年西雪梨流浪者（WSW）首次參加亞冠便在擊敗廣州隊後奪冠、2015年廣州隊完成復仇並捧盃的佳話，已成歷史。



2014年8月20日，廣州隊的意大利國腳基拿甸奴（Alberto Gilardino）與西雪梨流浪者的球員在Parramatta球場進行的亞冠八強比賽中爭搶。 Source: PAUL MILLER/AAPIMAGE

澳人闖中超

澳洲球員被視為亞洲球員後，大大拓寬了加盟亞洲球隊的機會，包括中超。





由於很多亞洲聯賽有特定外援名額留給亞洲國家的球員，因此擁有西方人高大強壯特質、薪資卻符合亞洲水準的澳洲人便深受歡迎。





首位在中國打出名堂的是2007年加盟遼寧隊、2009年轉會北京國安的前鋒賴恩·格菲斯（Ryan Griffiths），他的優異表現令中超球會開始發現澳洲球員物美價廉。





到2011球季，中超擁有創紀錄的9名澳洲外援。其中，由澳洲教頭Lawrie McKinna率領的成都隊更有三名同胞助陣。



澳洲國家隊隊長卡希爾在職業生涯晚期也曾到中超「搵食」。 Source: Source SBS, 6Jun 2018 - AAP: David Moir 隨著中超走向「金元足球」，赴華澳洲球員的水準也不斷提升。2016年，中超8名袋鼠軍團一度有5人入選國家隊，包括世界級球星卡希爾（Tim Cahill）——連時任領隊柏斯迪高古（Angelos Postecoglou）也要親自去中國「揀人腳」。





然而，這個另類的「出口產業」在2018年因中國足協突然取消亞洲外援制度而戛然而止。沒有了預留名額，亞洲球員要和歐美外援直接競爭，一下子失去了優勢，上一年的5名澳洲人立即「清零」。





直到2020年中，上海海港引入國腳穆伊（Aaron Mooy），才令中超重現澳洲球員。但好景不長，因應中國嚴格的出入境防疫政策、聯賽不時推遲停擺，穆伊為了方便回國和保持狀態，以參加今年底的卡塔爾世界盃，最終在7月和海港隊解約。



主力國腳中場穆伊（左）離開上海海港後，中超已無澳洲球員。 Source: Getty Images 十年過眼雲煙，在中國留得最久、比賽最多的澳洲球員卻是寂寂無名的Gyawe Salley。他在華八年，輾轉5間球會，卻從未入國家隊法眼。





反過來，中國球員在澳洲則屈指可數。自2005年至今僅有8人加盟過澳職球隊，其中第一位是當時的中國球星曲聖卿。他在阿德雷德聯擔當主力，是迄今在澳表現最出色的中國球員。



港腳平靚正

在中國聯賽最成功的香港球員吳偉超，是第一位踢中超、第一位擔任中超球隊隊長的香港人。他在2001年至2016年間效力過7間中國球會，出場超過200次。





港腳當中的佼佼者，能力堪比中國國腳而薪酬不高（特別是外國歸化球員），因此頗受青睞；對球員而言，大陸球壇的水準和薪酬都優於香港，因此踢出名堂後意欲外闖，首站往往是北上。



不過，香港球員在中超落班，同樣很受政策影響。





中國足協早期多番更改港人「內援」與「外援」的定性，令加納出生的入籍港腳高梵（Godfred Karikari）可以踢中超、土生土長的門將葉鴻輝卻被拒之門外。





隨著政策在2018年確認港人屬「內援」，特別是在金元潮水褪去後，不少港腳都找到穩定機會。目前有陳俊樂、梁諾恆和歸化球員勞烈斯（Vas Nuñez）分別效力3間中超球會，另有4人在中甲。他們都是香港代表隊的重要球員。





另有一名情況特殊的香港人——戴偉浚，他是近數十年罕有在英超落班的香港球員，一度被視為港足的明日之星。但他在2020年選擇加盟中超深圳隊並申請中國大陸護照，最終在今年為中國國家隊出戰，引起不少香港球迷非議。



不過反過來，內地球員赴港、甚至為港隊效力則是尋常事。上世紀八九十年代，中國足壇的職業體制尚未完善，不少國腳級人馬如何佳、古廣明、吳群立加盟香港聯賽，廣受球迷歡迎。





千禧年後南下的「國援」雖然成色稍遜，但也有李海強、徐德帥和巢鵬飛等傑出球員成為港腳，至今仍有黃洋、鞠盈智等為港出力。





至於球會戰績，港超聯直至近年才踢上亞冠盃，但因實力懸殊，都是一邊倒地遭中超球隊大炒。直至疫情後中超多派出青年軍應付了事，才令香港球隊有機會取勝甚至從分組賽晉級。



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