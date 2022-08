想向澳洲大眾分享你的故事、角度？SBS再次徵集你的想法

SBS呼籲澳洲的自由創作者(Content creator)與本台提交能展示其原創性和多樣性的想法,使其以60多種語言提供新聞、信息和娛樂的播客產品基礎上更進一步。





此次徵集的創作者經驗、水平不拘,亦無法分語言、國界,可以是多語言製作。入圍作品團隊將受邀與SBS音頻和語言播客團隊合作,以進一步把構想的內容發展。





今年晚些時候,SBS將宣布成立新的播客委員會。







SBS音頻和語言內容總監David Hua表示,播客徵集活動是一個令人興奮的機會,可以有機會聽到一系列探索新領域和新話題的想法和聲音。







隨著SBS音頻產品的不斷增長,我們越來越注重使用播客作為講述不同故事和分享新想法的一種吸引人的方式。 David Hua

他指為對去年徵集活動中收到的獨特而有說服力的提案感到驚訝,產生了諸如Bad Taste、Colours of Cricket、Noongar Wellbeing、Our Deaf Ways 及 My First Year on Aussie Soil等播客內容,他們熱切期待著新一輪符合SBS憲章和宗旨的想法。





他認為 SBS 作為澳洲的多元文化和原住民內容播出平台,致力於確保所有澳洲人都能聽到反映其自身的故事,而點播收聽的音頻是展示這一點的重要機會。





自2008年推出第一個播客系列以來,SBS不斷擴大其播客系列,目前以60多種語言製作播客內容,2020年的下載量超過4500萬。





SBS製作了諸多獲獎和受歡迎的播客系列,包括Eyes on Gilead、My Bilingual Family、Great Minds、SBS Learn English、My Arab Identity、12種語言呈現的 Australia Explained 及多語言呈現的The Uluru Statement。





這是SBS第二次舉辦播客徵集活動,通過2021年10月第一次徵集活動委託製作的系列節目包括Bad Taste、New Home、My First Year on Aussie Soil、Our Deaf Ways、Noongar Wellbeing、 Conversations on Country、Chinese-ish、Transitioning in Translation、Mother Country以及Harmful。





徵集活動現已開始,將於2022年9月12日截止。所有創意都必須通過SBS網站在線表格提交:SBS.com.au/podcastpitch





下載SBS電台應用程式,即可搜索SBS現有播客內容。





