【新名稱】2023 年初 SBS Radio 將改名為 SBS Audio

周三（11月2日），SBS聲音及語言內容總監許敏慧（David Hua）在 SBS 的 2023 Upfront上發表講話表示，廣播始終是SBS的重要的組成部份，從 SBS Radio 到 SBS Audio ，昤反映了 SBS 轉型為跨媒體平台方面的持續成功。平台音頻涵蓋廣播電台、直播、數碼媒體和播客內容。





許敏慧表示：今天，SBS的音頻產品不僅是一個線性廣播網絡——我們已經轉型為一個真正與平台無關的多語言音頻和數碼廣播公司和出版機構，我們將繼續致力於為日益多樣化的澳洲服務。





每周我們播放超過262小時的原創音頻內容，並以 60多種語言發表數百篇文章。我們迅速看到觀眾接受音頻流媒體和播客，每月有超過600萬次流媒體和播客下載。



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The new SBS Audio logo Source: SBS 許敏慧指出，SBS Audio 在澳洲媒體領域的獨特地位是因為SBS獨特的內容及其與澳洲社區的聯繫。





SBS Audio為超過550萬在家裡說英語以外的語言的澳洲人提供服務，並為那些學習新語言的人提供英語內容。





SBS Audio還擁有三個音樂頻道（SBS PopAsia、SBS PopDesi 和 SBS Chill），通過來自世界各地的音樂和文化吸引所有澳洲人。





SBS Arabic 24和SBS中文通過不斷增長的音頻和數字內容為澳洲最大的語言社區提供全方位服務。





他說：在SBS在2023年推出SBS Audio之際，正是所有出版機構和廣播公司都在向音頻和播客轉型的時刻，而SBS則已完成了（這個轉型）。





他表示SBS 的播客是澳洲擁有澳洲最高的收聽率之一，其中侍女的故事（The Handmaid's Tale） 不僅是 SBS On Demand的重磅內容，同步出品的播客 Eyes on Gilead每季均有數十萬的下載量，在全球排行榜上名列前茅。





他提及：還有其他平台推出如 Colors of Cricket 這樣的播客，提供了一個獨特的南亞視角，對板球運動的熱愛是如何將社區凝聚在一起的？年輕的澳華播客製作人為什麼為全澳青年華裔受眾提供Chinese-ish這樣的播客？



Popular podcasts "Chinese-ish" and "The Uluru Statement from the Heart". Source: SBS 我們用80多種語言（包括 20 種原住民語言）表達發自內心的烏魯魯宣言的播客，僅在過去三個月內就被下載了 20 多萬次。





SBS Audio 能夠以60多種語言與受眾交流。我們與所服務的社區在超過45年的廣播歷程中所建立的聯繫將繼續成為我們的特別的（支持）力量。





對於品牌而言，向數碼化轉型為SBS音頻網絡中的前播廣告和插播廣告開闢了新機遇。





SBS媒體銷售總監Adam Sadler表示：「有大量、高度參與的受眾正在收聽。這個改變的好處是，我們能夠以一種既高效又清晰可衡量的方式接觸特定的、高度參與的社區。」





近年來，SBS Audio推出了多語種、特別製作的節目，如新冠病毒和有關疫苗的最新內容等。受眾收聽該內容超過1100萬次。





上個月，SBS Audio推出了一項新的播客系列Mind Your Health，這是一個以多種語言提供文章、播客和視頻的網站，旨在為多元文化和原住民社區人士提供心理健康資訊並給與受眾獲取支持的方法。





許敏慧指：「SBS始於 45 年前，最初是幾種語言的廣播節目，現已發展成為一個創新的多平台媒體平台。我們在繼續發展。今天發布的聲明，說明了SBS Audio 提供的服務並非由傳播媒介來決定，而是由（它）與所服務的社區及受眾的關係來定義。」１＝





SBS Radio將於2023 年初開始改用新名稱SBS Audio。



