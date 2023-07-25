黑龍江中學體育館塌頂釀11死 家長斥政府「維穩」阻認屍

中國黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館於周日（7月23日）發生樓頂坍塌。當時館內共有19人，其中4人自行脫險，有15人被困在廢墟下。





當局展開搜救後，最終在當地時間昨日上午10點發現最後一名失蹤者，但這名學生當時已無生命體徵。事件最終造成11人死亡，其中大部份是該校學生組成的女排隊員。





一位父親告訴《中國青年報》，事發時，這支女子排球隊正在體育館內訓練，而他正在當地醫院焦急地等待著16歲女兒的消息。





一段在中國社交媒體上流傳的視頻中，一位憤怒的父親斥責當地政府派公安監視家長，卻不派人告知孩子的情況，也不讓家長辨認遺體。



從網上的現場俯瞰照片可見，事發體育館的樓頂完全坍塌，救援人員在體育館內，旁邊有大型起重機。





新華社報道，現場搜救工作已結束，正展開事故調查，而初步調查顯示，起因是鄰近的教學樓施工期間，施工人員違規將珍珠岩堆置在體育館屋頂。





珍珠岩是一種含水量高、能吸水的礦物質，受當地降雨影響，珍珠岩浸水變重，引發坍塌。



