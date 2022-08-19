意外被偷拍視頻逾600萬人收看 澳洲法規有何保障？

在TikTok 平台上，若某些行為得到較高的「點閱率」「觀看數」，容易引起其他創作者（creator）跟隨，如近月來十分受歡迎的為你的購物付款（Pay for your shopping）。該平台上，不少創作者發布不少在超市偷偷為他人付款的內容，點擊率甚至達千萬。





創作者在不同的購物場所(主要為超市)，為「看起來」需要援助的人士偷偷付款。雖然不少創作者表示這是出於好意、分享善意的表現，卻不是每人都會受落，對此表示感激。





其中一位坐擁 720 萬訂閱者的拉齊耶夫（Rustam Raziev）近月發布的一段視頻，就引起被拍者 Esa 不滿。





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Esa 向澳媒表示，自己並不知道自己被指與放上網，亦以為是超市推出的神秘推廣，直至有朋友與他分享在TikTok 上看到的視頻。





在視頻中，一名身穿灰色夾克的男子在墨爾本的 Coles 超市結賬處等待為他的雜貨付款，然後一個陌生人突然偷偷為他付款。





該視頻觀看次數已超過 600 萬次，標題為：「我的使命？做自己。幫助他人。成為更好的自己。」



他表示，他看完視頻後，感到毛骨悚然，這讓他心煩意亂，而該行為與視頻是未經他同意下完成的。





Esa 是來自阿富汗的尋求庇護者，在2001年來到澳洲。在視頻在網上瘋傳後，他收到來自世界各地親朋好友的查詢，以了解他是否過著拮据的生活，需要援助。





這一些關心與視頻下的評論，讓他尷尬、內疚、震驚和悲傷。





然而，Esa 的事件並不是唯一。不少社交平台創作者為了「豐富」創作內容，不時做出讓人感受不被尊重的事。





早前，有華人在社交平台《小紅書》上分享在墨爾本市中心Melbourne Central 被偷拍的例子。





她表示，當時有人故意在她與朋友身旁「誇張地」摔倒，她四周張望才發現疑似被偷拍。





她在旁的朋友由於是宗教背景，怕被家人上看到有關片段。雖然之後該名華人上前要求拍攝者刪去有關片段，但其朋友仍感到相當不安，更害怕被偷拍。





對於類似情況，SBS 中文向新州律師陶建文（Clifford To）查詢，澳洲是否有法例可以保障民眾免於被偷拍。





陶律師表示澳洲並沒有「肖像權」，但在新州，根據《S section 8, Surveillance Devices Act 2007 (NSW)》除非得到財產所有者或占用者的同意，否則禁止在任何私人財產中使用視頻記錄設備。該例中涵蓋的私人財產包括任何私人擁有的超市、購物中心等），而在連鎖超市的拍攝亦包括在內。但在公共場所（例如公園；人行道等）使用此類設備不受管制。





但在維州，情況可能有所不同：





首先，維州有一項《Surveillance Devices Act 1999 (Vic). Section 7 1999 》，條例中對使用光學監控設備作出了規定。然而，與新州不同的是，維州第 7 條僅適用於「私人活動」的拍攝，而新州法案適用於任何活動的拍攝。





此外，該法例的第 7 條亦適用於任何地方，不僅是私人財產。因此，維州法規在其地理適用方面實際上更寬泛，但在禁止拍攝類型方面更窄。





但在《Surveillance Devices Act 1999 (Vic). Section 7 》（“CHRR 法案”）第 13 條對「私隱」給予了一般保護。 CHRR 法案第 32 條進一步規定，在解釋維州的任何立法時，必須以符合人權（包括第 13 條規定的隱私權）的方式對其進行解釋。





其次，維州和首都領地是澳洲兩個擁有人權法案的司法管轄區。 因此，儘管《1999 年監視設備法》（維多利亞州）第 7 條的中對拍攝使用目的有不同定義，維州法院仍可對此作出非常廣泛的解釋，以保護隱私。





總括而言，如果拍攝照片或影片後，上傳或發布是出於商業目的，必須要取得被拍者的允許。





如果是出於非商業目的，但是拍攝內容可能導致照片中當事人的名譽受損，如被憎恨、嘲笑或被歧視，當事人可對有關人士提出「誹謗」的民事訴訟。



