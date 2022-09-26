墨爾本發生重大車禍 11輛救護車出動救援

周日（9月25日）下午5時20分左右，墨爾本主要高速公路上發生嚴重車禍。





位於莫寧頓半島的瑪莎山（Mount Martha）布魯斯路（Bruce Road）和尼皮恩高速公路（Nepean Highway）的拐角處發生四車相撞外，緊急救援服務派出11輛救護車救助傷者。





維州警方表示，是次嚴重事故是因兩輛迎面而來的車輛相撞，後面的兩輛汽車也因而波及。





Advertisement

Sorrento 緊急救援服務隊表示，有些人被困在車內後必須獲救。





該隊表示，在是次意外中，有7 人需要送院治療，其中 6 人經公路送往醫院，另外1 名20多歲的男子，因上身嚴重受傷需要使用直升機送往醫院救治。





警方稱，一名來自 Rye 的 47 歲男子和一名來自 Rosebud 的 20 歲男子受重傷，傷患嚴重者被送到Alfred 醫院治療。





其他人的情況當未清楚。





緊急服務部門就事故進行調查，Nepean 高速公路在昨晚雙向關閉，直到今日（9月26日）早上。





去年8月15日，一名16 歲少年在生日當日，在Nepean 高速公路上一名無牌駕駛及吸食了冰毒的男子高速撞倒，因而死亡。





上周一（9月19日），涉事的32 歲男子在維州法院被判16 年監禁，11 年不得假釋。





法官廷尼（Michael Tinney）稱這名司機為「車輪上的死神」，並說他不應該坐在方向盤後面，因為他吸毒，沒有駕照，而且好幾天沒睡覺。



