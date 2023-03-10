德國漢堡槍擊案釀至少7死 警方高度戒備

德國警方表示，事發當地星期四（3月9日）晚上9點左右，漢堡Grossborstel區一個教堂有一名或多名身分不明的槍手向人群開槍。





警方證實有多人受傷，並有死亡個案，但沒披露確切數字。當地傳媒報道事件造成最少7人死亡，8人受傷。





警方證實已透過手機向漢堡北部居民發出訊息，警告附近出現「極端危險」狀況，部份街道已封鎖，民眾必須留在室內並避免前往事發地區。





有報道指警方動員大批人手，並部署直升機搜捕疑犯。網上影片也顯示有大量警車。但警方發言人在案發現場表示，相信槍手是在建築物內發現的死者之一：「沒證據顯示肇事者在逃。」



漢堡市長Peter Tschentscher對事件表示震驚，慰問傷者及遇難者家屬，又強調當局正調查案件。而警方則呼籲民眾勿對槍手犯案動機作胡亂猜測。





據報事發教堂屬於美國基督教的新興派別「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses），在19時機末期建立，因常逐戶拍門宣教而著稱。





該派別宣揚非暴力理念，但被傳統基督教視為異端。目前該派別在德國有17.5萬名教徒，其中3800人在漢堡。





德國近年發生多宗槍擊案，當局指部份涉及恐怖主義。在2016年12月，一輛貨車在柏林一個聖誕集市撞死12人；2019年，在猶太人的「贖罪日」期間，一名新納粹分子試圖衝進Halle一座猶太教堂，導致兩人死亡；2020年2月，一名43歲男子在Hanau槍殺10人並槍傷5人。

