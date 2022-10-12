【可致病或感染】著名暢銷開架洗頭水需回收

一批在全國均有銷售的洗頭水可能被細菌污染，需要緊急回收。





需回收的品牌是澳洲品牌 A’kin Mild & Gentle Shampoo Fragrance Free & Hypoallergenic 500mL，於5 月 15 日至 9 月 15 日在網上以及 David Jones、Woolworths、Priceline 和 Chemist Warehouse 商店和獨立商店出售。





受影響的產品批號為AW2D01，可在背面標籤的條形碼上方找到相關批號。



Advertisement

需回收洗髮水 Credit: A'KIN 澳洲競爭與消費者公署已下令回收這款洗髮水，因為它可能被細菌（熱桿菌腸桿菌）污染，這可能會導致感染或疾病，尤其是在用家免疫功能低下的情況下。





公署建議消費者停止使用該產品並將其退回購買地點以獲得全額退款。



誰的風險最大？

雖然大多數人只會因接觸而出現暫時的皮疹，但免疫系統缺陷或細菌過敏的人可能會患上重病。年幼的孩子也可能患上重病。出現嚴重症狀（如呼吸道併發症、高燒、全身無力、噁心或嘔吐）的人應立即就醫。





德國聯邦風險評估研究所警告說，這種細菌可以通過開放性傷口或粘膜進入人體。





范德比爾特大學傳染病專家、預防醫學和健康政策教授沙夫納 (William Schaffner) 醫學博士表示：需要真正關注這一點的人是那些免疫受損的人，或者可能有開放性瘡或割傷的人。





任何擔心自己健康的消費者應尋求醫療建議。





欲了解更多信息，消費者可致電 1800 651 146 聯繫 McPherson 客戶服務部或瀏覽 www.mcphersons.com.au 。



