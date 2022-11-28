潛在細菌可致命 健康專家作出警告

在花園整理花草，種植各樣的植物是不少人澳洲人生活一部分，但澳洲健康專家近日作出警告，警告民眾需要採取一種措施，保護自己免受致命細菌威脅。





澳洲退伍軍人症確診人數激增，健康專家警告民眾，特別是平日會接觸盆栽混合物在堆肥的人士在接觸時必須佩戴防護裝備。





截至本年10月16日，在過去一年接獲660宗關於「退伍軍人症」的通報，其中大部分案例位於新州及昆州。





根據國家法定傳染病監測系統 (NNDSS) 的報告，這比過去五年的年平均數 457 例，增加了 200 多宗個案。





引致退伍軍人症的軍團菌（longbeachae）經常盆栽混合物中被發現，如果吸入受污染土壤中的灰塵，會導致感染退伍軍人症。它會導致罕見肺炎，十分嚴重甚至可以致命。





近日，一名60多歲的雪梨女子因退伍軍人病而去世。





據報，她在生病之前，一直使用盆栽混合物。





新州衛生部在周末發出警告，園丁在處理園藝時，可以採取簡單的預防措施來確保安全。





新州衛生部執行主任麥克安爾蒂（Jeremy McAnulty）表示：大多數吸入細菌的人都不會生病，但如果你年齡較大、吸煙或免疫系統較弱，感染的風險就會增加。





他指出：首先潤濕盆栽混合物有助於防止任何受污染的盆栽混合物粉塵飛揚到空氣中並被吸入。





另外，即使一直戴著手套，也要確保在進食或喝水之前用肥皂徹底洗手，因為細菌仍然可能存在。





長灘軍團菌是澳洲發現的兩種最常見的軍團菌之一，另一種是嗜肺軍團菌，這種細菌會污染空調冷卻塔、裝飾性噴泉、加濕器、漩渦浴缸、淋浴噴頭和其他方式。





這種形式的軍團菌通常與更大規模的病毒爆發有關。





對於退伍軍人症感染人士激增，墨爾本大學健康科學學院院長湯普森教授表示，很難找到導致此情況的單一原因，但認為新冠封鎖可能起到了一定作用。





他指：「每個人都被鎖在家裡，也許從事更多園藝工作，也許空調系統沒有按應有的頻率進行檢查，因此可能需要進行檢查。」





湯普森教授說，塑料盆栽混合袋是細菌繁殖的完美環境，因為混合物可能潮濕，如果存放在溫暖的地方或陽光下，通常會升溫。





他表示：當袋子打開時，細菌顆粒會像雨點一樣落在你身上，如果你吸入足夠多的細菌顆粒，它們就會進入你的肺部，這是一個漂亮的培養皿——這是一個非常好的、溫暖、潮濕的環境，一個滋生細菌的好地方。





他指：戴手套是有原因的，為了避免蜘蛛之類的東西，而戴上合適的 N95 口罩來保護你的肺亦是很有意義。





退伍軍人症的症狀可在接觸細菌後長達 10 天出現。它們包括發燒、發冷、咳嗽、呼吸急促、肌肉酸痛、頭痛、疲倦、食慾不振、噁心、嘔吐和腹瀉。





湯普森教授說，雖然這種疾病是可以治療的，但及早發現很重要。





任何在接觸盆栽混合物後出現這些症狀的人都應該尋求醫療救助，並確保他們報告曾接觸過盆栽混合物，以便進行適當的測試並迅速開始治療。治





療包括抗生素，但有些人可能需要住院治療，在某些情況下還需要停工數周。





六人包括兩名女性和四名男性，年齡介於40 多歲至 70 多歲之間。



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