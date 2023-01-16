雪梨鬧市區「不速之客」盤踞輪胎車主受驚

雪梨居民David Mantellini日前在著名海灘區Manly一個商鋪購物後，返回停在路邊的私家車時，發現一群人在圍觀。





他向九號台表示，他當時發現擋風玻璃有字條，原以為是「牛肉乾」，細看發現竟是有人提醒他左邊前輪處有一條蟒蛇盤踞，而附近一個店主已去嘗試聯絡野生動物部門。



路人留下字條警告車輪處有蛇。 Credit: 9News 由於David趕著接小女兒到醫院探望剛剛分娩的妻子，最終他獲得一名好心的司機借車，又把自己的車匙寄存給附近一個店主。





而稍後抵達的「蛇王」順利把這條地氈蟒移走，並在North Head國家公園放生。





野生動物「入侵」人類生活 的情況在澳洲並不罕見。當局提醒，在物業或車輛中發現蛇或其他危險動物，不應靠近或試圖自行移走，應馬上遠離並致電1300 094 737聯絡Wildlife Rescue。





如在馬路上開車撞到野生動物，或發現受傷的野生動物，同樣應馬上致電上述機構。如果確認該動物不會對人構成威脅，可立即將其送往附近獸醫診所，期間不要喂任何食物或水。

