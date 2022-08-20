【警告！】 維州猴痘個案攀升超越全國

衛生當局警告維州民眾保持警惕，因為維州的猴痘本地傳染個案正在增加，數字超越全國。





維州目前已有 40 宗猴痘病例，其中活躍病例約為 15 至 18 宗。





維州於 5 月 16 日錄得首宗猴痘病例，一名從英國返澳的旅客對該病毒呈陽性反應。





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傳染病副首席衛生官弗里德曼（Deborah Friedman）說，過去兩周本地錄得的病例顯著增加。





她說：「我們的 40 宗病例中，大約有一半是在維州境內而非海外受感染的。」





「我們真的是澳洲唯一一個，本地傳播個案如此增加的州。」





維州的病例主要集中在墨爾本，衛生當局認為病例將進一步上升。



敦促高危社區保持警惕

弗里德曼說，雖然猴痘可以從任何兩個人的密切接觸中傳播，但個案主要集中在 LGBT 社區。





她說：「我們現在看到的是同性戀、雙性戀和男男性接觸者社區。」





由於擔心猴痘傳播，上個月在墨爾本一家夜店舉行的每周一次的裸體活動亦被腰斬。



由於猴痘迅速傳播，上個月在Fitzroy舉行的定期酷兒(Queer)派對活動宣佈暫停。 Source: Facebook / Facebook: ADAM



弗里德曼說，在目前的環境下，取消高風險事件是有道理的。





她說：「從公共衛生的角度來看，取消一些活動是一個合理的選擇，尤其是一些會有非常密切或親密接觸的活動。」





她鼓勵維州人自我監測症狀，包括發燒、喉嚨痛、肌肉酸痛、皮疹和淋巴結腫大，並保留與密切接觸者的聯繫方式，以便追踪接觸者。





她還強烈建議從北美和歐洲等猴痘熱點地區返回的旅客，至少要監測症狀三周。





澳洲人感染猴痘病毒株的死亡率約為 3%。



過遲接種猴痘疫苗

弗里德曼說，過去兩周半內本地傳播不斷上升， 可能是由於錯過了提早接種的良機，因為猴痘疫苗在過去 10 天前才開始有供應。





疫苗已在墨爾本各地的性健康診所推出，性工作者、愛滋病毒陽性者和直接接觸過猴痘病例的人都符合條件接種。





維州民眾被警告，8 月和 9 月期間，接種資格和疫苗的供應有限，而衛生服務部門則在等待進一步的供應。





政府預計到 9 月將可提供 20,000 劑疫苗。





符合條件並居住在維州偏遠地區的人可以在偏遠地區的公共衛生部門接種疫苗。







