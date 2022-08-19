2030年此地將超越澳洲香港 成亞洲最多百萬富豪地區

根據匯豐銀行在周二（8月16日）發表的一份新報告顯示，在2030年，新加坡成人人口中，將有超過13%的資產超過100萬美元，其百萬富翁的比例將超越中國、澳洲等多個亞太經濟體系，成為亞洲之最。比例亦會高於美國。





匯豐銀行預測，在8年後，美國成年人口中，只有約8.8%資產會破百萬，而中國的百萬富翁比例亦不足5%，只有4.4%。





根據數據，2021 年澳洲百萬富翁排行榜位居首位，佔成人人口8%。新加坡則位居第二，為7.5%。





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但在2030年，亞洲富豪榜的排名將有所變更，澳洲將排在新加坡之後，成年人口中約有 12.5% 成為百萬富翁，香港將以 11.1% 位居第三。





匯豐銀行預計，隨著全球企業和專業人士因香港政治、投資環境等因素逃離香港，除了會使香港原有的資金分散到全球各國，減低香港優勢外。富有的中國公民將資金轉移到新加坡亦是導致新加坡晉身排行榜首位的原因之一。





儘管如此，儘管人均百萬富翁人數可能最多，比例較高。但到 2030 年，中國可能擁有的百萬富翁人數仍會比新加坡高，預料屆時全中國會有 5000 萬百萬富翁，而印度的亦可能有600 萬。新加坡的百萬富翁人數預計會增至 70 萬。該國擁有 570 萬人口。另外，到 2030 年，越南、菲律賓和印度的成年人擁有至少 250,000 美元財富的人數可能會增加一倍以上。





匯豐銀行首席亞洲經濟學家兼亞洲全球研究聯席主管諾伊曼 (Frederic Neumann) 在報告中表示：對亞洲不斷增長的財富揭示了最終可用於幫助數百萬人擺脫貧困的社會資源。





他亦指出：亞洲地區幾乎不缺資本，只是這在經濟體之間和經濟體內部分佈不均。





在報告發布前，現任新加坡副總理、經濟政策統籌部長王瑞傑表示，隨著政府尋求更具包容性的增長並尋找保護最弱勢群體免受高通脹影響的方法，新加坡的富人可能面臨更多稅收。





黃表示政府可能需要「更多地向更具包容性的增長方向傾斜」。





他指：每個人都繳納某種形式的稅，但當然是那些財力更大的人——富人和高收入者——將不得不繳納更多。





新加坡上週將全年經濟增長預測從 3% 至 5% 下調至 3% 至 4%，理由是全球經濟面臨重大下行風險，包括俄烏戰爭，以及因發達經濟體收緊貨幣政策。

