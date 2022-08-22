新加坡宣佈同性性行為不再違法 李顯龍：社會已更接受同性戀

重點 新加坡將廢除殖民時代將男男性行為列為刑事罪行

李顯龍：社會對同性戀者的接受度越來越高。

不過，不會將同性婚姻合法化。

新加坡總理李顯龍宣佈，新加坡計劃將男性之間的性行為合法化，但就沒有計劃改變現行一男一女的婚姻法律定義。





李顯龍表示，新加坡社會，特別是這裡的年輕人，越來越接受同性戀者。



我相信這是正確的做法，也是大多數新加坡人現在會接受的事情。 新加坡總理李顯龍

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李顯龍是在年度國慶群眾大會發表演說時發表以上講話，他並補充說，政府將廢除《刑事法典》第377A條文，指這是一項殖民時期的法律，將男性之間的性行為定為刑事罪行。





但他沒有具體說明會何時會廢除有關法律。



新加坡總理李顯龍表示，新加坡將把男性之間的性行為合法化，但沒有計劃改變目前一男一女的婚姻法律定義。 Source: AAP, AP / Evelyn Hockstein 新加坡是繼印度、台灣和泰國之後亞洲最新一個推動 LGBT 權利的地方。





2018 年，印度最高法院廢除殖民時代對同性性行為的禁令，而泰國最近更將同性婚姻合法化的法案進行審議，一旦通過，將成為東南亞首個合法化同性婚姻的國家。





目前在新加坡，根據《刑事法典》第377A條文，違法者可被判入獄長達兩年，但當局一直未有積極執行該法例，過去幾十年也沒有成年男性因此被定罪。





當地的LGBTIQ+團體曾經提出多項法律挑戰，試圖廢除這項法律，但一直沒有成功。





在今年2月，新加坡最高法院裁定，由於已經沒有執行377A條文，因此它不違反憲法權利，並重申該條文不能用作起訴有同性戀行為的男性。





李顯龍說，廢除這項法律的仍然存在阻力，特別是在某些宗教團體中，包括穆斯林、天主教徒和一些新教徒。



新加坡是一個擁有 550 萬人口的多種族和多宗教社會，其中約16%是穆斯林信徒，而佛教和基督教社群更多。 根據2020年的人口普查，新加坡的人口主要是來自華裔，其次是馬來西亞和印度少數民族。





李顯龍強調，他的政府繼續支持傳統的婚姻定義。



我們認為，婚姻應該是一男一女結合，孩子應該在這樣的家庭中成長，傳統的家庭應該是建構社會的基石。 新加坡總理李顯龍

他說，新加坡將會「保護婚姻的定義，不會讓它在法庭上受到憲法層面的挑戰」，他並補充說：「這將有助於我們以可控和謹慎的方式廢除第377A條。」



