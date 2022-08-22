新加坡宣佈同性性行為不再違法 李顯龍：社會已更接受同性戀

新加坡總理李顯龍宣佈，將會廢除在殖民時代時訂立、將男性之間的性行為定為非法的法律。

Three people in a home holding a rainbow flag.

SINGAPORE, SINGAPORE - JUNE 27: A group of friends pose for a portrait holding up the Progress Flag to show support to the LGBTQ community on June 27, 2020 in Singapore. Due to the ongoing coronavirus pandemic, this years Pink Dot SG rally has gone online. (Photo by Ore Huiying/Getty Images) Source: Getty / Ore Huiying

重點
  • 新加坡將廢除殖民時代將男男性行為列為刑事罪行
  • 李顯龍：社會對同性戀者的接受度越來越高。
  • 不過，不會將同性婚姻合法化。
新加坡總理李顯龍宣佈，新加坡計劃將男性之間的性行為合法化，但就沒有計劃改變現行一男一女的婚姻法律定義。

李顯龍表示，新加坡社會，特別是這裡的年輕人，越來越接受同性戀者。
我相信這是正確的做法，也是大多數新加坡人現在會接受的事情。
新加坡總理李顯龍
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李顯龍是在年度國慶群眾大會發表演說時發表以上講話，他並補充說，政府將廢除《刑事法典》第377A條文，指這是一項殖民時期的法律，將男性之間的性行為定為刑事罪行。

但他沒有具體說明會何時會廢除有關法律。
A man standing at a podium.
新加坡總理李顯龍表示，新加坡將把男性之間的性行為合法化，但沒有計劃改變目前一男一女的婚姻法律定義。 Source: AAP, AP / Evelyn Hockstein
新加坡是繼印度、台灣和泰國之後亞洲最新一個推動 LGBT 權利的地方。

2018 年，印度最高法院廢除殖民時代對同性性行為的禁令，而泰國最近更將同性婚姻合法化的法案進行審議，一旦通過，將成為東南亞首個合法化同性婚姻的國家。

目前在新加坡，根據《刑事法典》第377A條文，違法者可被判入獄長達兩年，但當局一直未有積極執行該法例，過去幾十年也沒有成年男性因此被定罪。

當地的LGBTIQ+團體曾經提出多項法律挑戰，試圖廢除這項法律，但一直沒有成功。

在今年2月，新加坡最高法院裁定，由於已經沒有執行377A條文，因此它不違反憲法權利，並重申該條文不能用作起訴有同性戀行為的男性。

李顯龍說，廢除這項法律的仍然存在阻力，特別是在某些宗教團體中，包括穆斯林、天主教徒和一些新教徒。
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新加坡是一個擁有 550 萬人口的多種族和多宗教社會，其中約16%是穆斯林信徒，而佛教和基督教社群更多。 根據2020年的人口普查，新加坡的人口主要是來自華裔，其次是馬來西亞和印度少數民族。

李顯龍強調，他的政府繼續支持傳統的婚姻定義。
我們認為，婚姻應該是一男一女結合，孩子應該在這樣的家庭中成長，傳統的家庭應該是建構社會的基石。
新加坡總理李顯龍
他說，新加坡將會「保護婚姻的定義，不會讓它在法庭上受到憲法層面的挑戰」，他並補充說：「這將有助於我們以可控和謹慎的方式廢除第377A條。」

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Published 22 August 2022 at 1:02pm
Presented by Timothy Wu
Source: AAP