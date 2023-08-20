【滑雪場意外】強風吹落吊椅纜車 三遊客受傷送院

澳洲熱門滑雪勝地發生強風吹落吊車的意外，是7年內第3宗。

Thredbo ski resort chairlift fell

由於強風吹襲，Thredbo滑雪場一架吊椅纜車被吹落。 Credit: Instagram

事發昨日（8月19日）下午2點20分，新州南部滑雪勝地Thredbo由於強風吹襲，一架吊椅纜車被吹落，跌到Eagles Nest附近，吊車上3名正前往山頂的遊客受傷。

兩名20多歲的傷者背部受傷，被直升機送往坎培拉醫院，另一名20多歲男子面部受傷，被送往Cooma醫療服務中心。

Thredbo度假村發聲明表示，意外是由「突然出現強風」造成，其他吊車未受影響。「事件正由新州工作安全局（SafeWork NSW）及一名獨立工程師進行全面調查。遊客安全是首要事項，我們會繼續實施高標準的安全與風險管理。」

當地的吊車已運營33年，是澳洲路程最長的吊車，接近2公里。調查期間吊車暫停運作。

氣象局數據
顯示，昨日下午2點左右，滑雪場頂部纜車站的風速達到每小時65公里。

這不是Thredbo首次發聲吊車事故。2019年，一名男遊客乘坐的吊車也因「突然出現強風」從軌道脫落，但因積雪他只有少許瘀傷。2016年也發生過一次強風導致吊車掉落，但當時吊車內沒有人。
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Published 20 August 2023 1:24pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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