【環保or人權？】專家指太陽能板電動車生產涉強迫勞動

太陽能發電板的主要材料多晶矽（polysilicon），全球供應中有45%是來自中國新疆。西澳聖母大學的現代奴隸制研究副教授Martijn Boersma認為，新疆生產的多晶矽涉及強制勞動。
「不幸的是，對抗氣候變化的創新（產品）涉及勞動剝削。太陽能級多晶矽的生產商與維吾爾族強迫勞動有關——直接參與國家資助的強迫勞動，或間接透過原材料採購。」
他指，另一種用來製作電動車的材料鈷，通常也和強制勞動有關。「七成的鈷來自剛果民主共和國，那裡很多工人是勞動剝削的受害人，包括低工資、不安全的工作條件，甚至童工。」
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「太陽能級多晶矽和鈷都是綠色能源的必要材料，但我們必須避免利用虐待勞工的產物來製作材料，用於太陽能板和電池。」
人權法律中心（HRLC）的高級律師Freya Dinshaw表示，聯邦政府應修改《》來防止澳洲企業的供應鏈使用強制勞動產品。
Miners working at the Shabara artisanal cobalt mine near Kolwezi, Democratic Republic of the Congo, in October. Source: AFP / Junior Kannah
目前的法例僅要求企業報告相關風險，即使繼續採購也不會受到處罰。該中心提出了。「在建議下，企業需要採取措施辨別、評估和解決現代奴隸制的風險，如不合規將需要負責。」
「遭受奴役的工人可以尋求企業賠償，除非企業證明以採取所有合理措施來防止奴役發生。」
美國的維吾爾族權益機構Campaign for Uyghurs的項目經理Arslan Hidayat也呼籲澳洲政府採取措施，阻止涉及強制勞動的產品在澳銷售。「這似乎是誰更重要的抉擇：氣候變化還是人權。顯然兩者都很重要，但無良大集團正以環保為藉口。」
他認為澳洲企業應「證明自己的產品並非來自強制勞動」才可獲准進口。
清潔能源委員會（Clean Energy Council）也譴責供應鏈使用強制勞動產品的問題：「重要的是，轉向清潔能源的過程是公平公正。
此外，太陽能板的質素也引起關注。
Solar panels at a power plant in Changji, Xinjiang province, China. Source: Getty / Costfoto/Future Publishing
太陽能板性能檢測公司PV-Lab的技術人員Michelle McCann表示，太陽能板應能持續使用25年，低質產品可能會壽命較短，能源未充分利用。「過早作廢便會影響其能源週期......問題在於，為了令成本盡量降低，生產商使用較便宜的塑膠來製作。」
他指，「中國同一間廠」可以同時生產高質和低質的太陽能板，因此消費者要認清差異方可購買。
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