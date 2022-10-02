【可能含有塑膠碎片】某著名品牌薯片急需回收！

新州食品管理局（NSW Food Authority）公布，本地零食生產商 The Smith's Snackfood Company 宣布回收一款包裝薯片產品，表示產品可能內含塑膠碎片。
有關產品為 Smith's 皺紋切割鹽醋味薯片（Smith's Crinkle Cut Salt & Vinegar Chips），包括 45 克、90 克及 170 克裝，受影響批次的最佳食用日期為 2023 年 1 月 15 日。
食品管理局表示，有關產品可能含有塑膠碎片，一旦進食可能損害身體健康。當局呼籲消費者不應進食有關產品，並攜同產品前往購買產品的零售商舖要求全額退款。
宣布需要回收的薯片產品。 Source: Supplied / NSW Food Authority
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