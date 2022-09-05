蛇 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 澳洲有超過一百多種蛇

如果你勤剪草且沒有垃圾，蛇就會遠離

殺死或傷害蛇在澳洲是違法的

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你見過有蛇在草叢裡出沒嗎？





很多人碰到蛇都會提高警惕，





但牠們是澳洲生態系統





重要的一員





而且牠們受到法律保護。





讓我們學習如何與蛇共處。





與澳洲野生動物一起生活





蛇





蛇分佈整個澳洲，





就連水中也有！





我們經常可以在住宅區





及我們寓所附近的叢林看到牠們。





有時我們會誤以為蜥蜴是蛇。





但其實你可以分辨出牠們。





蛇既沒有耳孔也沒有腿。





澳洲有 100 種以上的蛇。





澳洲很多蛇，例如蟒蛇，





都是無毒的。





可是有些蛇的毒性非常強。





東部棕蛇可以致命，





大家必須遠離牠們。





若你與蛇保持較遠的距離





牠們並不會傷害你。





東部棕蛇分佈在澳洲東岸





和南澳及北領地部分地區。





如果你在你的後院看到





蛇的蹤跡，請不要驚慌。





這條蛇應該會在幾小時內離開。





讓家中寵物和兒童與該蛇





保持遠距離





並給予該蛇機會離開。





如果你勤剪草





草坪沒有垃圾，





那麼，蛇便不會想往那裡去。





如果你發現家裡有蛇，





請去另外一個房間，





關上門，





把毛巾塞在門底。





然後致電野生動物專家求助。





千萬不要嘗試自行捉蛇





或把牠殺死。





很多蛇咬人的例子均





在這種情況下發生。





其實蛇想避開人





如果能夠的話，





牠們會儘快離開。





在澳洲，殺死或傷害蛇





均屬違法。





小測驗時間！





蛇沒有...





...頭、尾巴或腿？





蛇沒有腿。





如果你遠離蛇，





蛇也會遠離你。





蛇是受保護的澳洲動物





也是澳洲生活的一部分。



