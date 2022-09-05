新規「限制」流動快相 無咁易被捉？

在澳洲不同州份及領地的快相攝影機均為政府帶來巨額收入， 罰款用作改善道路及相關設施。





除了固定的快相攝影機作出巨大貢獻外，流動超速相機在去年帶來的數額更是大幅上升。以新州為例，去年作出的罰款已是前年同期接近5 倍。





當時有人指這是歸因於新州當局於前年 11 月起陸續移除流動超速相機的警告牌，自此之後錄得超速的次數及罰款總額急劇飆升。





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然而，為了捕捉民眾的超速行為，一些快相操作人員更把攝像頭隱藏起來。





但由於公眾的大力反對，區域道路預算評估聽證會上周公布了快相操作人員需遵守新的守則。





在新的守則下，新州快相操作人員被禁止「隱藏」在停放的汽車之間和灌木叢後面，並需要與最接近的車輛保持10至15米的距離。





另外，快相操作員現在還必須拍一張照片並將其發送回有關部門，以證明在他們開始對駕駛者進行檢測之前已經設置了清晰的了警告標誌。





若有駕駛者能提出在違規時，並沒有清晰可見的標誌昤，當局會如何處理







新州運輸署副秘書Tara McCarthy表示罰款不一家會被免除，因為違法了就是違法了。





新州當局的數據顯示，隨著測速攝像頭的增加，州政府今年收到了超過 6600 萬澳元的超速罰款。





上一個財政年度的罰款收入數據顯示，駕駛者超速在10公里/小時以下，比上一年增加了 855%，達到 4700 萬元。





今年 1 月被罰罰款最多，其罰約2000 萬元。

