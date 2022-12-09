全澳各地加租 身為租戶可如何應對

澳洲許多地方的租金上漲，令已經在生活成本中掙扎的家庭帶來額外壓力。





根據Domain 2022年9月租金報告的數據顯示，過去一年，澳洲的8個州和首府城市的租金都在上升。





在9月，首府城市的單幢屋租金平均升12.8%，公寓的租金按年飆升16.7%。





新州租戶聯會的總裁羅斯（Leo Patterson Ross）向SBS新聞表示，「租房市場的價格正在異常快速上漲」。



根據澳洲統計局 2021 年人口普查數據顯示，澳洲有近三分之一的家庭是租住自己所住的房屋。





在2021年，980萬戶家庭中，有31%（290萬戶）是租屋，其中大部分（240萬戶）選擇通過私人房東租房。



為什麼澳洲各地的租金都在上漲？

雖然在新冠疫情期間，澳洲部分地區的租金價格有下跌，但新的需求和房屋供應不足，將空置率推高，令許多地區的租金升至新冠前的水平。



Source: SBS 金融比較網站Canstar的金融專家米肯貝克（Steve Mickenbecker）表示，較低的空置率，令房東可以在提高租金的情況下仍可找到租戶，這是供應和需求驅動的，他指，因此在後新冠時代，需求確實推動租房市場。



澳洲儲備銀行(RBA)加息是租金上漲的因素嗎？

儲備銀行(RBA)在周二將現金利率再次提高25個基點至3.1厘，是10年來最高的利率水平，增加借貸成本，增加買屋的困難，但是，這對房租有直接影響嗎？





米肯貝克表示「租金是由你想租的地區的空置率所影響。 」





他指，無論因利率上升而導致房東的成本有什麼變化，如果該地區的空置率很低，那麼房東就有機會加租，他們的想法是，不管成本有沒有上升，租金每周能額外多100元，「那為什麼不加租呢?」，「所以短期來看，是低空置率推動租金上漲」。





租金會持續上漲多久?這對租戶又意味著什麼？





羅斯指，目前仍不清楚租金會持續上漲多久，但家庭已經感受到壓力。





他認為這非常令人擔憂，他指團體收到越來越多來電，關於租戶擔心無處可住，擔心必須有足夠的預算才能租到房，以及在合同有效期間的租金會否上漲。





他又透露，除了租金上漲的壓力，人們亦不會報告維修和保養等問題，因租客不想讓房東對自己不滿意，令自己還得找新的地方住。





羅斯指，目前的租金上漲是不尋常，「影響非常廣泛」，不只是已生活有困難的人。





羅斯指，通常在競爭激烈的租房市場上受最大影響的人，包括低收入者、單身人士、有孩子的人和殘疾人，「將覺得非常艱難，甚至比以前更艱難」。





「但那些以往上認為（租房）比較容易的人也發現非常困難，即使他們有不錯的收入和良好的租房記錄。」



租戶如何應對租金上漲？

米肯貝克指，租房者可以尋找一個空置率較高的地區，這樣就不會陷入壓力，如果你能找到一個，而且是一個想住且方便的區域。





他直言在應對租金上漲的影響，「人們能做的並不多」。





他指，有些慈善機構和其他財政支援，有些是政府支援，特別是圍繞為非常低收入的家庭墊支押金，但真正困難的是，在這樣一個不公平和不完整的系統中，沒有好的建議。





「因此，在申請時，他們應確保在文件上盡可能全面，但如果你面對的是有100人申請房屋，而你對房東或中介來說，不是最富有的人或最有吸引力的人，這往往沒有什麼意義。」



如果你的房東增加你的租金，你該怎麼做？

羅斯指，租戶應該與當地租戶團體或社區法律中心聯繫，根據自己的具體情況了解不同的法律選項。





他說，隨著澳洲許多地方對出租房的需求量很大，市場和立法機構為房東和物業經理提供更大的議價和談判能力。





房東和租戶之間先作出談判，因房東可以酌情撤銷或減少租金上漲的幅度，談判應持續進行並以書面形式記錄下來。





羅斯指，租戶也可選擇向相關法庭，或當地法院提出申請，去應對租金增加。





但有關途徑不能保證加租被取消或減少。



