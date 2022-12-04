【世界盃】澳洲隊16强止步 球迷：為球隊自豪

重點 澳洲隊在2022年 FIFA 世界杯的 16 強比賽中迎戰阿根廷。

美斯（Lionel Messi ）及艾華利斯（Julian Alvarez ）為阿根廷隊進球，古德溫（Craig Goodwin）為澳洲隊進球。

阿根廷現在將晉級8強，而澳洲則被淘汰出局。

世界盃16強賽事，澳洲以1:2落敗阿根廷遭淘汰世界盃。





職業生涯第1000場上陣的美斯，在35分鐘先開紀錄，為阿根廷半場領先1:0，這球亦是他歷來在世界盃決賽周淘汰賽階段射入的首個入球。





下半場澳洲門將瑞安（Maty Ryan）門前想帶球繞過阿根廷球員，卻遭艾華利斯（Julian Alvarez）搶走球，回身踢進無人防守的大門，阿根廷2比0擴大領先差距。



評論員將第二個進球描述為澳洲的「恐怖時刻」（horror moment）。





澳洲落後兩球仍沒服輸，在第77分鐘，澳洲下半場第一次射門，由替補上陣的古德溫禁區前一腳勁射，卻打到對手身體發生折射破門，澳洲藉由這顆烏龍球追成1比2。這是本屆賽事的第3顆烏龍球。





但澳洲隊未能找到第二個進球機會來扳平比分。



在進入終場補時階段進入最後一分鐘，即90+7分鐘，澳洲拚命搶攻由替補球員古奧（Garang Kuol）在左邊球門區域外射門，也是被阿根廷門將馬天尼斯（Emi Martinez）擋下來。





阿根廷將晉級8強，將會對荷蘭，而澳洲被淘汰。



阿諾德：錯誤讓我們付出代價

澳洲國家足球隊Socceroos領隊阿諾德（Graham Arnold）說他「為隊員感到驕傲」，並感謝他們的努力，特別其是與世界第三的阿根廷對戰。





他向《SBS 體育》表示，「我只是希望澳洲的每個人都能真正尊重我們在這裡所做的一切，並為我們感到非常驕傲。」





他指「美斯的第一個入球是一個高質量入球。但同樣，你知道，錯誤讓我們付出了代價。」，他似乎指的是阿根廷的第二個進球。



人群聚集在澳洲各地的觀看比賽。 Source: AAP / CON CHRONIS

人群聚集在澳洲各地的觀看比賽

成千上萬的球迷擠滿了全國各地的現場直播場地，包括墨爾本的聯邦廣場和墨爾本矩形球場AAMI公園、雪梨的Parramatta廣場和達令港（Darling Harbour），以及布里斯本的King George Square廣場和Queen Street Mall購物中心。





在比賽開始之前，聯邦廣場就點燃照明彈，雪梨歌劇院在周六晚上被綠色和金色的燈照亮，以慶祝澳洲隊自 2006 年以來首次晉級16強。



阿根廷支持者。 Credit: Massilia Aili 阿根廷裔澳洲人 Andrea Couceiro 承認，她在觀看比賽時感到矛盾。





她在聯邦廣場向傳媒表示「我們沒有輸。」



其中一名球迷向SBS新聞表示「我為球隊感到非常自豪，他們有不錯的表現，但結果是對方戰勝我們。」





「那是很奇妙的氣氛……很好，因為所有其他國家都質疑我們，他們低估我們，所以很高興看到我們進入16強並證明大多數國家是錯誤的。」



人群聚集在澳洲各地的觀看比賽。 Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE 澳洲隊球迷 Chris Valcanas與他的兒子和朋友們在聯邦廣場觀看比賽，並表示他對球隊的努力印象深刻。





他向SBS新聞表示「這太瘋狂了，氣氛很好，真的很有趣。」





「（團隊）太厲害了......他們應該感到非常自豪。」



澳洲隊球迷 Chris Valcanas與他的兒子和朋友們在聯邦廣場觀看比賽，並表示他對球隊的努力印象深刻。 Source: SBS

澳洲隊 因「勇敢」的表現而受到稱讚

澳洲國家隊前門將保斯尼治（Mark Bosnich）讚揚團隊。





他說「這是我在我的時代目睹的最勇敢的澳洲隊表現之一。」





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，球隊表現「非常出色」。



情緒激動的艾雲（Jackson Irvine）在賽後接受訪問時表示，他的球隊在防守方面「非常出色」。





這位中場球員指「我們的陣型開始變得緊湊和有秩序，我們的防守非常出色，我們幾乎沒有放棄。」





「我們做了我們能做的一切。我希望我們讓每個人都感到自豪。」





阿根廷將於12月10日星期六澳洲東部時間早上6時對戰荷蘭，爭取4強賽門票。

