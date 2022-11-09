Coles及Woolworths 宣布：全國最大軟塑料回收暫停

REDcycle 是澳洲最大型的塑膠袋回收計劃之一，鼓勵澳洲人把不需要的軟塑料進行回收，而非直接丟棄到堆填區中。





REDcycle 與連鎖超市 Coles 及 Woolworths 合作，在全國近2000間超市設收集點，為連鎖超市 Coles 及 Woolworths 的塑膠袋及其他軟塑料物品進行回收，其回收的塑料包括購物袋、薯片袋、食物包裝、麵包袋和米袋等塑料。





REDcycle於2011年成立，表示目前已收集 3600 多噸塑料。





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該間總部位於墨爾本的公司表示，這些回收的塑料可以製成家具、遊樂場設備、花園邊緣、車輪擋塊以及公園、道路和行人路材料。





然而，幾個月來，該公司從 Coles 及 Woolworths 回收的數億個塑料袋，被長期秘密儲存在倉庫內，並沒有被回收利用。





早前該公司一直並未宣布該計劃已被暫停。





周三（11月9日）REDcycle宣布，起暫時暫停其軟塑料收集計劃，仍未確認到何時才會恢復。





REDcycle 表示，近年來，愈來愈多消費者回收軟塑料，呈「指數級」增長，自 2019 年以來增長了 350%。但由於新冠疫情，對物料的需求大大減少。





REDcycle表示，這種組合為帶公司來了難以承受的壓力。





另外，在2022 年 6 月，REDcycle 最大的合作夥伴 Close the Loop 經歷了一場「重大」火災，迫使他們的設施關閉以進行重建。





由於這些問題，REDcycle 作出了「不希望但必要的決定」，它表示由於大流行加劇了一些不可預見的挑戰，REDcycle 的回收合作夥伴已暫時停止接受和處理軟塑料。而早前民眾捐贈給該公司的塑料以被儲存在倉庫中。





這意味著數個月以來，客戶辛勤地收集的塑料根本沒有被回收。





Coles 超市在一份聲明中表示：由於「整個行業的挑戰」，REDcycle 軟塑料收集將暫停，直到進一步通知。這意味著目前將無法在 Coles 商店和通過 Coles Online 接受軟塑料回收。





另一超市巨頭Woolworths 亦表示：Redcycle 已告知，將不再能夠從商店收集顧客退回的軟塑料，立即生效。





發言人表示：Woolworths對這種情況感到失望。同時，真誠地向客戶道歉，他們正在努力盡快恢復軟塑料回收再用





Coles 及 Woolworths 亦表示正與政府、行業和可持續發展合作夥伴合作，為澳洲的軟塑料回收尋找長期解決方案。





不少民眾對有關消息感到失望、憤怒，更認為滿屋的塑料因而無法回收，直言這是極為荒謬的倒退。

