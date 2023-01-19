【電子煙公共衞生戰】點解澳洲可能會輸？

要點： 現時從本地藥房購買尼古丁電子煙產品需要有醫生處方。

煙草店和便利店被禁止銷售電子煙產品，但仍可在黑市購買。

健康倡議組織呼籲政府對電子煙制訂更嚴格的規定。

一些醫療專業組織呼籲政府收緊有關電子煙的規定，警告如果不採取強而有力的行動，澳洲可能會在這場「公共衞生戰」戰敗。





澳洲醫學協會 (Australian Medical Association) 和澳洲皇家家庭醫生學院 (Royal Australian College of General Practitioners) ，已向澳洲醫藥用品管理局 (Therapeutic Goods Administration) 提交有關法律意見。





澳洲皇家家庭醫生學院於周三 (1 月 18 日) 表示，對「尼古丁電子煙產品」(NVP) 實施更嚴格的規定，對於防止澳洲國民健康受到傷害至關重要，尤其是在「現在越來越多從未吸煙的年輕人開始吸食電子煙」的情況下。





澳洲醫藥用品管理局正在就擬訂尼古丁電子煙產品監管改革進行公眾諮詢，該諮詢已於本周結束。



甚麼是電子煙？

電子煙是以加熱方式使液體產生可以吸入的蒸汽。





尼古丁電子煙產品含有尼古丁，被加熱時便會蒸發和被可被吸入。



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自 2021 年 10 月起，所有尼古丁電子煙產品都只能憑醫生處方從澳洲的藥房購買，或透過網絡經外國供應商購買。





其他零售商，例如煙草店和便利店，銷售尼古丁電子煙產品是非法的，即使有醫生處方。



澳洲現時有何關於電子煙的政策？

雪梨大學公共衞生學院副教授弗里曼 (Becky Freeman) 是一個全國性關於追踪年輕人使用電子煙態度和行為研究的首席調查員。





她在報告中表示，在保護年輕人免受電子煙傷害方面，澳洲的模式似乎是「最佳做法」﹐但現實情況並非如此。





這歸咎於為不屬需處方範圍的非尼古丁產品。





她向 SBS 新聞說：「非尼古丁產品可以在便利店、煙草店、網上自由銷售。唯一方法去分辨產品是否含有尼古丁是要在實驗室進行測試。沒過多久，進口商、零售商、在線賣家就避過了這項法規。因此，市場上充斥著這些非法產品。」





在 11 月，澳洲醫藥用品管理局的一份諮詢文件發現，儘管有立法管制，但「尼古丁電子煙產品很明顯地存在於黑市，而且兒童和青少年很容易能非法獲取尼古丁電子煙產品」。



The market has been flooded with illicit vaping products, according to Becky Freeman, an associate professor at the University of Sydney's School of Public Health Source: SBS / The Feed

青少年吸食電子煙情況令人「深感憂慮」

弗里曼教授表示，電子煙僅供成年人戒煙時使用的說法，並不反映現實。





她說：「當你深入查看實際使用這些產品的人時，大部份是 24 歲以下的年輕人，而且他們不是為了戒煙而吸食電子煙。他們要不是完全不吸煙但只使用電子煙，就是同時使用這兩種產品。」





「絕對是這些產品的製造商和銷售者在推波助瀾。」





在周三的一份聲明中，澳洲皇家家庭醫生學院主席哈里斯 (Nicole Harris) 表示，隨著「大煙草」變成「大尼古丁」，澳洲面臨著將一種公共衞生疾病換成另一種疾病的風險。





他說：「他們的策略是一樣的，而且一如既往地憤世嫉俗。越來越多從未吸過香煙的年輕人現在開始吸電子煙，這情況令人深感擔憂。」



收聽節目 電子煙較香煙健康？ SBS Chinese 02/10/2019 04:18 Play

澳洲醫學協會：電子煙「並非無害，也不安全」

澳洲醫學協會主席羅布森 (Stephen Robson) 教授在一份聲明中表示，澳洲「有可能會輸掉這場電子煙的公共衞生戰」。





他說：「電子煙並非無害，也不安全，它不屬於煙草管制的部份。」



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一份在周一 (16 日) 獲公開、澳洲醫學協會在提交給澳洲醫藥用品管理局的文件表示，尼古丁電子煙產品作為戒煙工具的證據不足，而且電子煙產品 是年輕人吸煙的途徑 。





羅布森教授說：「電子煙存在重大風險，需要更嚴格的監管，許多銷售不含尼古丁的產品被發現含有尼古丁，並且還發現產品含有可能造成嚴重傷害的違禁化學物質，如維生素 E 醋酸酯和丁二酮，它們可能對肺部造成嚴重損害。」



呼籲政府加強監管

澳洲醫學協會在其提交的文件中呼籲政府需重大調整，以降低被允許的尼古丁濃度，並停止批准個人進口經處方的尼古丁電子煙產品。





協會希望移除關於電子煙口味的宣傳並引入包裝要求，以及通過海關控制所有電子煙產品的進口。





澳洲皇家家庭醫生學院也有類似的呼籲，例如對產品進行更嚴格的監管，包括尼古丁電子煙產品要在澳洲醫藥用品管理局註冊，使電子煙產品與其他藥物有一致的監管，同時亦要打擊有關電子煙口味和包裝的宣傳。





澳洲便利店協會 (Australian Association of Convenience Stores) 等團體，正游說政府允許它們像銷售煙草一樣銷售電子煙。





澳洲便利店協會行政總裁 Theo Foukkare 說：「如果我們的便利店能夠向成年人出售可識別的、有適當監管，例如合符規定成分、調味和包裝規定的尼古丁電子煙，就像煙草一樣，我們就能夠避開黑市買賣。」





弗里曼教授說：「我們不允許其他危險或令人上癮的治療用藥物在澳洲自由銷售，其他消費品和電子煙產品理應亦絕對相同。」



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