阿德雷德狂風暴雨數千人停電 東岸料更多惡劣天氣

阿德雷德的部分地區仍然處於混亂狀態，包括電線在地面上，道路封閉，到處可見倒下的樹木和灌木。





南澳與維州的互連線路出現故障，南澳與國家電網的連接被切斷，約有163,000戶家庭和企業斷電，有些要到周三才能重新連接。





強烈的雷暴產生超過100,000次雷擊以及高達106公里每小時的風速。





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警方表示，他們知道在南澳北部，一些社區由於無法使用Telstra電話服務而無法撥打000。





南澳電力公司SA Power表示， 狂風暴雨的威力十分大，導致出現310多個地方停電，大約有500條電纜倒下。





每一位可工作的人員都在努力恢復全州電力，此次停電是南澳自 2016年發生全州停電以來，最嚴重的一次。





許多地區的紅綠燈關閉，造成交通混亂，而數十所學校今天將停課。





電力公司表示，某程度上，周末的斷電比2016年的事件更嚴重，因為修復網絡需要「更長的時間」，網絡必須重建，而不只是重新連接。





緊急救援服務隊（SES）在昨天晚上8點前的24小時內，收到了2000 多個求助。



維州和新州的部份地區將迎來暴雨，預計會迅速形成危險水災，大量居民被要求疏散。





當局已向新州多個地區發出大約100個緊急洪水警告，而維州有80個。截至今日早上的過去24小時，新州緊急服務部門收到462次求助，進行了33次在洪水中的救援。





而維州緊急服務部的行動總監維布施（Tim Wiebusch）呼籲民眾，不要開車穿越洪水。





維布施指，目前位於莫寧頓半島的社區和瑪莎山，今早數小時內已下了約40至50毫米雨量，迅速引起水浸，當局已發出「觀察與行動」的警告。





他說單在當地已收到140次求助並進行了23次救援，因此要再次提醒大家不要開車涉水，否則這個可能會成為人生最後一次決定。





新州政府表示，他們將尋求海外支援，以加強應對持續不斷的洪水緊急情況。





新州部分地區的降雨量昨天有機會高達150毫米。





最受關注的地區是 Wagga Wagga、Albury、Yass、Young 和 Murray River沿線的所有城鎮。





新州緊急事務廳長庫克（Steph Cooke）表示，目前要將尋求援助的注意力轉移到國際層面，看看可以從其他沒有發生如新州的長期洪災的國家，向他們要求支援。





新州緊急救援服務隊（SES）的Nicole Hogan表示，天氣系統將在周一給新州內陸帶來新的雷暴、大陣雨和河流可能上漲，令緊急救援服務隊很擔憂。





她指「我們知道這是大家最不想聽到的事情，洪水影響會新州內陸的多個社區。」



