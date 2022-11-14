【播錯國歌？】南韓亞洲七人欖球賽前誤播《願榮光歸香港》

從多個網上記錄未經剪輯的直播片段看到，比賽開始前，大會介紹香港隊出場並播放中國國歌環節時，隨即響起2019年香港反修例運動歌曲《願榮光歸香港》，整首歌曲完整播放到尾，中途沒有暫停。



而主辦機構在比賽後的官方片段就看到，已經將誤播的《願榮光歸香港》，剪輯播回中國國歌《義勇軍進行曲》。



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香港特區政府事後隨即在凌晨2時發新聞稿，對亞洲七人欖球系列賽錯播國歌表示抗議和強烈不滿。





香港特區政府發言人指，「中國國歌是國家的象徵，主辦機構有責任確保國歌得到應有的尊重」。





特區政府亦已於昨晚以書面要求香港欖球總會嚴正處理該事件，展開全面深入調查及提交詳細報告，並向主辦機構亞洲橄欖球總會（Asia Rugby） 表達極度不滿。





新聞稿又指，亞洲橄欖球總會已就今次事件向香港欖球總會致歉。指亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向大會提交的國歌錄音正確無誤，並解釋今次事件，是由當地主辦機構「一名初級人員的人為錯誤所致」。





香港七人欖球隊在球場上聽到錯播國歌時，已立即知會主辦機構。





他們又指，主辦機構在賽事完畢後，已立即在場館內公開致歉，並在香港欖球代表隊在贏得今站冠軍後出席的頒獎禮上，「播放正確的中國國歌」。





特區政府已責成香港欖球總會，於港隊月底在杜拜參與的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事時，「確保不會有同樣情況發生」。

