蜘蛛 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 獵人蜘蛛又大又多毛，但牠們並不危險

最危險的澳洲蜘蛛是漏斗網蜘蛛和紅背蜘蛛

在澳洲生活意味著要與蜘蛛一起生活

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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與蜘蛛一起生活，





是澳洲生活的一部分。





澳洲有成千上萬種蜘蛛。





如果這會讓你緊張，別擔心，





牠們當中沒有多少是有害的。





讓我們來了解一下





如何與蜘蛛相處。





與澳洲野生動物一起生活





蜘蛛





澳洲一些常見的蜘蛛





包括「長腿叔叔」





「圓蛛」和「獵人蛛」。





獵人蛛體型大、毛又多。





牠們會蹦跳，這會令人嚇一跳。





大家可能會在家中或花園中，





看到這些蜘蛛，





可是牠們並不危險。





由於牠們愛吃昆蟲和蚊子





所以有這些蜘蛛在周圍也不錯。





澳洲最危險的蜘蛛





是「漏斗網蜘蛛」和「紅背蜘蛛」。





牠們咬人時會釋放劇毒，





所以你需非常小心。





漏斗網蜘蛛分佈於澳洲東岸。





牠們最常見於新南威爾士州，





包括雪梨。





漏斗網蜘蛛棲息在洞穴中。





牠們在泥土或木頭中





一個漏斗形的洞穴裡織網。





漏斗網蜘蛛有黑色或棕色的身體、





長腿和大犬牙。





紅背蜘蛛分佈澳洲各地





喜歡涼爽、陰暗的地方。





牠們是黑色的，身體末端





有個紅色印記。





你可能會在 BBQ 燒烤爐下面





或在花園的小棚屋裡發現牠們。





以下有幾個簡單的方法





讓大家與蜘蛛一起在澳洲生活。





首先，如果你把鞋子放在屋外，





穿上前切記先把它們抖一抖。





裡面可能會有蜘蛛。





其次，





如果你在外面晾衣服，





當你將衣服從晾衣繩上取下後





記得快速地把衣服抖幾下。





也許已有蜘蛛爬到衣服上。





如果你被漏斗網





或紅背蜘蛛咬傷





你需要立即就醫。





血清 (抗毒液素) 是一種藥物，





可用於以上兩種蜘蛛的咬傷。





小測驗時間！





漏斗網蜘蛛棲息在…





…網、洞穴或巢中？





漏斗網蜘蛛棲息在洞穴中。





澳洲蜘蛛的





形狀和大小不一。





你可能會在家裡或





花園裡發現牠們的蹤跡。





居於澳洲





便要和蜘蛛一起生活。



