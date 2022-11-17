戶戶送 Deliveroo 澳洲成歷史 送餐員擔憂未來將如何？

重點 戶戶送表示在沒有其他投資的情況下無法繼續澳洲業務。

是次決定將影響 15,000 名送餐夥伴及逾 12,000 間餐廳。

運輸工會正在尋求與戶戶送託管人員召開緊急會議。

Steve Khouw 已經做了五年的外賣送餐員，他指對戶戶送（Deliveroo）突如其來宣布退出澳洲市場的聲明感到措手不及。





Khouw 在雪梨居住，受聘於不同的外賣送餐公司，包括：UberEats 和 DoorDash。





然而，他主要的收入來源為戶戶送，他認為戶戶送突然倒閉，會影響他一半的收入。





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這一個突如其來的消息，使他與過萬名同事的職業都要面對充滿不確定性的前景。





目賭戶戶送經營的困境，他問道：那其他平台的穩定性如何？他是否能夠繼續以這種商業模式開展業務？





他表示自己雖說有其他收入來源，但不是所有人都像他一樣幸運。不少人對這一個行業的未來感到擔憂。





他認為對於許多送餐員而言，這是家庭和日常生活的重要收入。



戶戶送在周三（11月16日）宣布，它已進入自願管理。 Source: AAP / Mikael Buck/PR Image 戶戶送是一間在英國成立的點餐外賣公司，在2013年由美籍台裔人士許子祥和Greg Orlowski成立。





在2015年在澳洲墨爾本及雪梨推出有關服務，戶戶送在周三宣布公司已進入自願託管階段。在此之前，公司已表示如果不在澳洲進行重大投資以對抗其他競爭對手，將無法再營運。





它發表聲明表示：「在澳洲，我們得出的結論是，如果投資水平不成比例，回報高度不確定，就不可能在市場上取得可持續的領導地位。」





「Deliveroo Australia 已經停止運營，這意味著您不能再在澳洲的 Deliveroo 上下訂單。」



戶戶送向用戶發出公告 這一次是自2020年，公司退出台灣外送業務後，再一次縮減海外的業務。





戶戶送任命KordaMentha 的管理人員來關閉公司。



成千上萬的送餐員感到震驚

運輸工人工會全國秘書長凱恩(Michael Kaine)表示，該組織將尋求與 Deliveroo 管理人員舉行緊急會議，以爭取對送餐員的援助。





他表示：這對成千上萬依賴 Deliveroo 謀生的送餐員來說是一個打擊。





他們將會了解送餐員可在公司頃間倒閉時可享有甚麼權利，因為他們可能會在眨眼之間失去工作。



運輸工人工會全國秘書長凱恩(Michael Kaine) Source: AAP 凱恩將 Deliveroo 的舉動稱為「懦夫行為」，他表示這表明聯邦政府「迫切需要」改革零工經濟，並更改法律上對「員工」的定義，以確保零工經濟工人能得到澳洲勞資關係法律內的完整保障。





當 Khouw 先生開始感覺到零工經濟中缺乏穩定性時，他說他對戶戶送在沒有通知員工的情況下結束感到「震驚」。





戶戶送是最早在澳洲推出的送餐服務，亦曾是澳洲第二受歡迎的送餐服務之一，比 UberEats 早一年到達，同年當地公司 Menulog 被英國公司 Just Eat 收購。





SBS 新聞已聯繫戶戶送和 KordaMentha 徵求意見。



