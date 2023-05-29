是拉差辣醬斷貨危機 澳洲仍有地方可買到

綠色的瓶蓋和公雞標誌是是拉差辣醬的招牌，任何辣椒醬愛好者都能一眼認出。





但是，如果有人發現最近一直難以在超市貨架上找到 是拉差sriracha 辣椒醬，那絕對不是錯覺。





最近幾周，澳洲各地的是拉差「粉絲」都在社交媒體上表達他們對無法買到這種熱門商品的失望。



為什麼是拉差會出現短缺？

自2020年7月以來，由於匯豐食品公司用來作為是拉差原料的紅辣椒出現短缺，影響是拉差的生產線。





去年6月，匯豐食品公司警告「由於天氣情況影響辣椒的質量，該公司正面臨重要材料「更嚴重的短缺」，情況進一步惡化。





雖然庫存水平在本年晚些時候有補充，但美國上個月有報導指，辣椒種植地區出現酷熱和乾旱，令是拉差再次出現短缺。





澳洲同樣出現是拉差供應問題，超市Coles和Woolworths的線上購物網站都將匯豐食品公司的是拉差列為「售罄」或「目前缺貨」。





匯豐食品公司的發言人在一份聲明中向 SBS 新聞表示，公司「仍然面臨原材料短缺」。





他們指，雖然去年年底恢復一些生產，但他們的紅辣椒「供應持續有限」，影響了他們可以製作辣椒醬的數量。



Red jalapeño chilli peppers are used to make sriracha. Source: Getty / Anne Cusack/Los Angeles Times

庫存水平何時恢復正常？

在生產高峰期，位於加州 Irwindale的匯豐食品公司工廠每小時生產約18,000 瓶是拉差。





但由於紅辣椒的短缺，生產量在去年年中減至約2,000瓶，紅辣椒每年只在美國西南部和墨西哥北部地區生長四個月。





匯豐食品公司發言人表示，現階段，他們「無法估計」供應何時會恢復正常，或者庫存何時可增至供應到澳洲市場。





他們指「我們感謝你在前所未有的庫存短缺期間，一直以來的耐心和體諒」。



Huy Fong Foods' sriracha is out of stock in many supermarkets across Australia. Source: SBS / David Aidone 「我們目前正在努力避免未來出現短缺。」





但要購買是拉差並非沒有希望，澳洲有人在社交平台上分享，許多亞洲食品店仍然很容易買到是拉差。





超市IGA 的線上商店顯示，可在所選地點購買是拉差。







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