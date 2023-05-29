是拉差辣醬斷貨危機 澳洲仍有地方可買到

澳洲的辣椒醬愛好者正受到匯豐食品公司（Huy Fong Foods）生產的是拉差(sriracha)辣醬短缺的影響。

A blue bowl of steamed rice with a bottle of red sriracha sauce next to it.

是拉差辣醬出現斷貨危機。 Source: Getty / Justin Sullivan

綠色的瓶蓋和公雞標誌是是拉差辣醬的招牌，任何辣椒醬愛好者都能一眼認出。

但是，如果有人發現最近一直難以在超市貨架上找到 是拉差sriracha 辣椒醬，那絕對不是錯覺。

最近幾周，澳洲各地的是拉差「粉絲」都在社交媒體上表達他們對無法買到這種熱門商品的失望。

為什麼是拉差會出現短缺？

自2020年7月以來，由於匯豐食品公司用來作為是拉差原料的紅辣椒出現短缺，影響是拉差的生產線。

去年6月，匯豐食品公司警告「由於天氣情況影響辣椒的質量，該公司正面臨重要材料「更嚴重的短缺」，情況進一步惡化。

雖然庫存水平在本年晚些時候有補充，但美國上個月有報導指，辣椒種植地區出現酷熱和乾旱，令是拉差再次出現短缺。

澳洲同樣出現是拉差供應問題，超市Coles和Woolworths的線上購物網站都將匯豐食品公司的是拉差列為「售罄」或「目前缺貨」。

匯豐食品公司的發言人在一份聲明中向 SBS 新聞表示，公司「仍然面臨原材料短缺」。

他們指，雖然去年年底恢復一些生產，但他們的紅辣椒「供應持續有限」，影響了他們可以製作辣椒醬的數量。
Red chilli peppers are being unloaded from a truck into a factory.
Red jalapeño chilli peppers are used to make sriracha. Source: Getty / Anne Cusack/Los Angeles Times

庫存水平何時恢復正常？

在生產高峰期，位於加州 Irwindale的匯豐食品公司工廠每小時生產約18,000 瓶是拉差。

但由於紅辣椒的短缺，生產量在去年年中減至約2,000瓶，紅辣椒每年只在美國西南部和墨西哥北部地區生長四個月。

匯豐食品公司發言人表示，現階段，他們「無法估計」供應何時會恢復正常，或者庫存何時可增至供應到澳洲市場。

他們指「我們感謝你在前所未有的庫存短缺期間，一直以來的耐心和體諒」。
Supermarket shelves with chilli sauce bottles. There is an empty section where products are out of stock.
Huy Fong Foods' sriracha is out of stock in many supermarkets across Australia. Source: SBS / David Aidone
「我們目前正在努力避免未來出現短缺。」

但要購買是拉差並非沒有希望，澳洲有人在社交平台上分享，許多亞洲食品店仍然很容易買到是拉差。

超市IGA 的線上商店顯示，可在所選地點購買是拉差。
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Published 29 May 2023 1:08pm
By Amy Hall, Hiu Ching Lam
Source: SBS
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Australia