高中生為執手機闖大熊貓圍欄 竹林一度關閉

阿德雷德一名高中生在動物園內參觀，手機不慎跌進熊貓所住處的圍欄內。





阿德雷德動物園表示，這名涉事的高中生在事發前一直在大熊貓所住的欄外拍攝，而且十分接近。





但不慎讓手機掉進圍欄內，而他試圖取回手機，進入大熊貓圍欄。





南澳動物園行政總裁本斯特德（Elaine Bensted）表示這一個行為是「不明智的決定」。





動物園工作人員為了救回欄內學生及取回其手機，把環繞圍欄的電熱線關閉。





這名學生並沒有受傷，只報告手指因接觸電熱線而感到刺痛。





本斯特德表示，在整件事件中，大熊貓旺旺（Wang Wang）都在睡覺。但她表示，即使旺旺醒著，這名學生亦不會有危險。





「大熊貓不是攻擊性動物，它們體型龐大，屬於熊類，所以它們有大牙齒和大爪子，但它們的天性並不具有攻擊性。」





這一次是自2009年開園以來，首次發生的同類意外。





在事件發生後，動物園正就其安全程序進行審查。





本斯特德強調任何參觀動物園的人都不應該進入圍欄。





動物園說：「兩隻大熊貓都平安無事，竹林在事件發生 30 分鐘後重新對遊客開放。」





大熊貓是生性孤僻的動物，不會允許外人進入其領地。在不少動物園的安全條規中明確規定，一旦大熊貓年齡達到2歲或是體重到達70公斤時，將禁止人類與大熊貓直接接觸。





在過往，亦曾有報道大熊貓咬傷人的事件。



