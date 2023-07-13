【宮崎駿新動畫本周上映】無劇照無預告片的「實驗之作」

吉卜力聯合創辦人兼「動畫大師」宮崎駿 (Hayao Miyazaki) 在 2013 年發佈作品《風起了》後宣佈退休，但於 2016 年復出並開始籌備製作《你想活出怎樣的人生》。





電影將於本周五 (7 月 14 日) 於日本上映，但事前觀眾無從得知電影內容、故事大綱、參演人員等，唯一知道的就是電影片長 2 小時 4 分鐘。





製作公司未有發佈任何預告片、故事簡介、宣傳物品等，即使是傳媒工作者亦未有機會觀賞預覽。





吉卜力就有關電影發佈的，就只有一幅單張海報。



電影的靈感取材自 1937 年的日本同名經典小說，但吉卜力經理鈴木敏夫 (Toshio Suzuki) 強調電影內容與書中內容「完全無關」。





他早前接受日本月刊雜誌《文藝春秋》時表示，宮崎駿「愛上了」書籍的名稱，而非書中的內容。





當被問及為何電影如此「神秘」，鈴木敏夫表示，這是一次「實驗」之作，希望觀眾在「無先入為主的概念下」自行入場觀看電影。他說：「從受訪者的角度看，這 (提早公開電影內容) 就好像取走電影中最為有趣的部份。」





續指：「因此，我認為我們應該只用一張海報...... 在內心深處，我認為這就是電影觀眾所渴望的。」





《你想活出怎樣的人生》將在日本由東寶株式會社 (Toho) 負責發行，但目前未知會否在海外發行。據報，電影亦可能在九月份舉行的威尼斯電影節上映。





至於在 2013 年發佈《風起了》之後宣佈退休的宮崎駿，今次復出後又會否再次「絕筆」，目前亦無從得知。





他早在 1998 年就表示不會再製作電影，但其後又發佈了另一套受歡迎的電影《千與千尋》(Spirited Away)，更成為日本歷來票房最高的電影之一。





他曾向《紐約時報》表示：「因為我想做 (繼續製作電影)。」





但即使《你想活出怎樣的人生》確實是他「最後」一齣動畫電影，他亦可能會繼續製作其他非電影類別的作品。





