點解袋鼠同樹熊係澳洲獨有？科學家有解釋

對於為什麼袋鼠和樹熊等澳洲獨有的有袋動物從未到達亞洲，而其他物種卻成功地從北向南遷徙，有一個新的解釋。





生物學家長期以來一直指有一道無形的界線，將澳洲、新幾內亞和印尼部分地區與東南亞大陸分隔。





華萊士線（Wallace's Line ）是一條假想分界線，用於標誌澳洲和亞洲生物的不平均分佈。





澳洲國立大學(The Australian National University) 的進化生物學家Alex Skeels指「如果你去婆羅洲，你不會看到任何有袋哺乳動物，但如果你去附近的蘇拉威西島，你就會看到。」





「相反，澳洲缺少亞洲特有的哺乳動物，如熊、老虎或犀牛。」



Alex Skeels表示，動物物種的不平均分佈部份原因是由於4500萬年前古老板塊構造的變化，最終導致大陸碰撞。





Alex Skeels有參與一項由澳洲國立大學和瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的生物學家領導的重要研究，研究為在印尼找不到袋鼠和樹熊提供解釋，但許多起源於亞洲的動物群，包括巨蜥、囓齒動物和笑翠鳥在澳大利亞都有存在。





Alex Skeels指「大約3500萬年前，澳洲位於更南方，與南極洲相連。」



印尼成為動物遷徙的「跳板」

「在地球時間軸的某個時刻，澳洲從南極洲分離出來，數百萬年來向北漂移，撞擊到亞洲。」





「這次碰撞誕生了我們現在所知道的火山島群，即印尼。」





印尼成為起源於亞洲的動植物，到達新幾內亞和澳洲北部的「跳板」。





Alex Skeels續指「我們的研究顯示，與從亞洲遷入澳洲的物種相比，更多亞洲動物群遷移並在澳洲定居。」



A rare tree kangaroo joey, the first to ever be born at Chester Zoo in the UK, emerges from its mum’s pouch for the first time. The birth has been hailed as a “real celebration” for the conservation breeding program which is working to protect the highly threatened species from extinction. Source: AAP / Chester Zoo 但地形的變化只能部分解釋亞洲物種遷移到澳洲的情況。





當這塊巨大的南方陸地從南極洲分離時，氣候發生變化，全球逐漸變冷和乾燥，導致世界各地出現大規模物種滅絕事件。





Alex Skeels表示，雖然有大規模的冷卻，印尼島嶼的氣候仍然相對溫暖、潮濕和熱帶氣候。





亞洲動物已經適應這樣的環境條件，這有助於它們定居在澳洲。



澳洲野生動物不適合北方氣候

而對於澳洲獨有的野生動物來說，情況就不同了。





Alex Skeels指，動物在更涼爽和越來越乾燥的氣候中進化，因此比較從亞洲遷移過來的動物，澳洲獨有的野生動物在熱帶島嶼上，要獲得一個棲息地方比較難成功。





研究人員分析了約2萬種鳥類、哺乳動物、爬行動物和兩棲動物的數據，以確定哪些物種在印尼和澳洲之間生活，哪些物種能夠成功適應新的棲息地。





Alex Skeels表示，當氣候變化持續影響全球生物多樣性，這些研究結果有助於預測哪些物種更有可能適應氣候變化。



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