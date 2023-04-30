蘇丹已進入第三周的戰爭首都喀土穆持續有沖突

蘇丹軍方表示，部隊正繼續努力結束叛亂。快速支援部隊說，在與喀土穆只有一河相隔的恩圖曼，擊落軍方一架戰機。





儘管已經宣布停火，但空襲和炮火在星期六繼續震撼首都喀土穆，促使更多平民逃離。星期六晚上，喀土穆市中心、陸軍總部和總統府都有到激烈槍炮聲。





衛生部表示，衝突至今造成至少528人死亡，近4600人受傷。





各國政府繼續撤僑，美國派員於星期六抵達蘇丹港，撤離美國公民同當地員工。自從星期二以來，英國已經從蘇丹撤離了大約1888人。





在四面楚歌的蘇丹執行救援任務對參與其中的德國聯邦國防軍士兵是極具挑戰。 Source: DPA / Lars Klemmer/DPA 聯合國駐蘇丹特別代表佩爾特斯認為，交戰雙方對談判的態度產生變化，雙方已經提名代表參加會談，當務之急是制定停火監督機制。





外長黃英賢表示，澳洲已經為那些想離開蘇丹的澳洲公民爭取更多機位回國。 Source: AAP / LUKAS COCH 外長黃英賢表示，澳洲已經為那些想離開蘇丹的澳洲公民，爭取更多機位回國，但就警告說機位越來越少。





黃黃英賢在社交媒體上發帖文，呼籲任何仍留在蘇丹的澳洲公民，應該盡快前往喀土穆北部的機場撤離。





她補充說，如果他們無法前往機場，就應該前往蘇丹港，並乘坐渡輪前往吉達。她說市面的情況仍然非常危險，呼籲他們在街上要小心。



