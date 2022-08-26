【房屋劈價?】雪梨房價平均減幅近3年最高

地產網站Domain的私人協約形式售賣（private treaty sales）的數據顯示，在截至 7 月的3個月內，雪梨的單幢屋平均售價比原要求價格低 6.7%。如以雪梨的單幢屋中位價格155萬元來計算，等同房屋減價近104,000 元。





這是澳洲多個首府城市之間的最大折扣，也是雪梨自 2019 年 9 月以來的最高折扣，當時雪梨正在從房地產市場低迷的情況中恢復。





公寓的平均售價比最初的廣告價格低 6.4%，是自2020年6月季度以來的最大減幅。如以公寓最初訂價中位數約為 791,000 元來計算，減價幅度超過50,000元。





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Domain的研究和經濟主管鮑威爾( Nicola Powell) 表示，這與疫情的早期階段相反，當時單幢屋的價格減幅低於公寓單位，因為買家希望有更多住屋空間。





Nicola Powell說，在市場熱熾的時候，房價出現大增長後，現在房價下跌更快，迫使房屋賣家進一步下調預期。





鮑威爾說，不斷上升的減幅表明買家普遍接受低於廣告價格的報價。對於賣家來說，亦強調在利率上升導致買家需求和購買力下降的市場中，要準確訂價以確保盡快交易的重要性。





他指「一些賣家需要一段時間才能接受新市場......仍然存在對價格過高的期望，但市場每個月都在變化。」





鮑威爾指，最大的減幅發生在內西區、北岸、東邊郊區、北部海灘和內城的部分地區，這些地區的價格更加疲軟。但她預計，未來幾個月會有更多地區會出現有關情況。





她補充說，雖然一些獨特的住宅仍然打破價格預期，但是是例外例子。





在雪梨的內西區，包括Marrickville、Sydenham和Petersham地區的房屋平均折扣為 11.2%。 Ashfield、Strathfield、Leichhardt和Balmain等區的房價下跌8%以上。





CobdenHayson 的董事海森 (Matthew Hayson) 表示，私人協約形式售賣在其公司只佔少數，大多數房屋仍然透過拍賣交易。





他說，在銷售期間，價格持續下跌，部份人雖然有過高期望，在快速變化的市場中為房產定價也具有挑戰性。



OH Property Group 的聯合創始人Henny Stier ，同時是買家經紀人、她透露，她的電郵收到大量有關減價的電子郵件，她指，在新州Lindfield的入門級房屋的格價最近從 350 萬元降至 300 萬元，這樣的下跌已很普遍，更有一些房屋出現了多次減價。





數據顯示，Lane Cove和Chatswood地區的賣家降價幅度最大，平均折扣為9.5%，其次是北雪梨和Mosman地區，降幅為 8.3%和 Hornsby 地區，降幅為 7.9%。





房屋仲介評級網站RateMyAgent 的數據顯示，隨著價格下跌，賣家滿意度一直在下降，因較少賣家可以高於預期價格把房屋賣出。





網站發現，在雪梨，大約 26% 賣家對他們在 6 月季度實現的價格感到滿意，低於去年的 38%。





RateMyAgent 行政總裁戴維（Michael Davey）表示，結果反映賣家預期過高，「他們回顧過去 12 到 18 個月市場火爆時人們所取得的成就，我認為這推高了預期。」





他預計未來幾個月的滿意度將繼續下降，因為現金利率上升，以及春季房屋量的潛在增長，都給價格帶來了更大的下行壓力。



