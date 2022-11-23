【發起眾籌】雪梨名活躍份子Danny Lim被暴力逮捕

要點 網上有人分享了 Danny Lim 被警方逮捕時，頭部撞上瓷磚地板的短片。

刑事律師墨菲表示，他在醫院的情況「並不理想」。

2019 年的一名地方法官對 2019 年逮捕 Danny lim 警員的行為提出了強烈批評。

周二（11月22日）Danny lim 被警方以暴力逮捕的畫面在網上被公開。短片中，可聽見林在被兩名警員武力制止，將臉部撞向地面時的求救聲。





他目前仍因事件受傷留醫治療。





網上有人為 Danny Lim 面對的困境發起眾籌，見前已達到籌款目標。





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據信，Danny 目前 70 多歲，他因在身上掛著夾心紙牌標板在街上宣傳而為人所知。





在 2019 年亦曾被警方逮捕，但在庭上雖然法官認為他的行為可恥，但並不構成刑事罪。



周二在網上分享這段視頻的刑事律師墨菲 (Chris Murphy) 在推特上表示，Lim 處於「糟糕的狀態」，正在等待腦部掃描。





他在推文上表示：「診斷內部顱骨損傷。 」





麥克 (Kirsty Mac) 為Danny Lim 發起 GoFundMe 眾籌活動，以支持 Danny，她形容 Danny 是深受社區喜愛的一員，為遇到的每個人帶來微笑。





她在網上寫道：他將需要很長時間才能康復。讓我們向丹尼展示他是多麼被愛，並幫助他康復。





麥克表示，籌得的款項將會直接交由 Lim 手中，讓他處理。



她寫道：「如果他選擇在民事案件中起訴警察——通常法律費用是從賠償金中支付的。因此可以假設這些資金不太可能用於法律費用。」





她表示這一筆資金的目的是讓他能購買在康復過程中需要的東西。





籌款活動發起不足一日，就已經籌集到近5,000 元，比目標高出兩倍多。





麥克表示，她在雪梨是一名相聲演員，搬至墨爾本生活，曾在類似的情況下被警察毆打。





Danny Lim 曾任市議員，經常出現在市中心的街道上，他於 2017 年和 2019 年因可穿戴標語“SMILE CVN'T! WHY CVN'T?”被捕。





新州警方表示，在 Danny 被查問及「拒絕離開」後，警方於上午 11 點左右抵達 QVB。





警方聲明表示：警方將向男子發出了繼續前進的指示，但他沒有遵守。





並表示：「這名男子在與警察搏鬥並導致顴骨受傷後，警方停止了對他的逮捕。」





警方表示，他們已經就該事件的隨身視頻作出審查。



