【發起眾籌】雪梨名活躍份子Danny Lim被暴力逮捕

被稱為「紙牌活躍份子」的著名本地人被暴力逮捕下，暴露了其「貧困」的處境。

要點
  • 網上有人分享了 Danny Lim 被警方逮捕時，頭部撞上瓷磚地板的短片。
  • 刑事律師墨菲表示，他在醫院的情況「並不理想」。
  • 2019 年的一名地方法官對 2019 年逮捕 Danny lim 警員的行為提出了強烈批評。
周二（11月22日）Danny lim 被警方以暴力逮捕的畫面在網上被公開。短片中，可聽見林在被兩名警員武力制止，將臉部撞向地面時的求救聲。

他目前仍因事件受傷留醫治療。

網上有人為 Danny Lim 面對的困境發起眾籌，見前已達到籌款目標。

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據信，Danny 目前 70 多歲，他因在身上掛著夾心紙牌標板在街上宣傳而為人所知。

在 2019 年亦曾被警方逮捕，但在庭上雖然法官認為他的行為可恥，但並不構成刑事罪。
周二在網上分享這段視頻的刑事律師墨菲 (Chris Murphy) 在推特上表示，Lim 處於「糟糕的狀態」，正在等待腦部掃描。

他在推文上表示：「診斷內部顱骨損傷。 」

麥克 (Kirsty Mac) 為Danny Lim 發起 GoFundMe 眾籌活動，以支持 Danny，她形容 Danny 是深受社區喜愛的一員，為遇到的每個人帶來微笑。

她在網上寫道：他將需要很長時間才能康復。讓我們向丹尼展示他是多麼被愛，並幫助他康復。

麥克表示，籌得的款項將會直接交由 Lim 手中，讓他處理。
她寫道：「如果他選擇在民事案件中起訴警察——通常法律費用是從賠償金中支付的。因此可以假設這些資金不太可能用於法律費用。」

她表示這一筆資金的目的是讓他能購買在康復過程中需要的東西。

籌款活動發起不足一日，就已經籌集到近5,000 元，比目標高出兩倍多。

麥克表示，她在雪梨是一名相聲演員，搬至墨爾本生活，曾在類似的情況下被警察毆打。

Danny Lim 曾任市議員，經常出現在市中心的街道上，他於 2017 年和 2019 年因可穿戴標語“SMILE CVN'T! WHY CVN'T?”被捕。

新州警方表示，在 Danny 被查問及「拒絕離開」後，警方於上午 11 點左右抵達 QVB。

警方聲明表示：警方將向男子發出了繼續前進的指示，但他沒有遵守。

並表示：「這名男子在與警察搏鬥並導致顴骨受傷後，警方停止了對他的逮捕。」

警方表示，他們已經就該事件的隨身視頻作出審查。

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Published 23 November 2022 at 2:56pm
By SBS/AAP, Tracy Lo
Source: SBS
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