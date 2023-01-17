【全球最受歡迎旅遊勝地】雪梨、墨爾本名列三甲 珀斯躋身十大

雪梨榮登 2023 年全球第二大最受歡迎旅遊勝地，墨爾本緊隨其後，排名第三，新西蘭的奧克蘭排名第四，珀斯亦首次榜上有名，排名第九。
而全球最受歡迎的旅遊勝地就是西班牙南部城市馬拉加。
有關排名是由出租住宿民宿網站Airbnb，根據用戶去年在他們網站上的搜尋結果得出。
雪梨連續兩年排身第二，而墨爾本就由去年的第五位，跳升到第三位。
Airbnb十大最受歡迎旅遊勝地
|1
|馬拉加（西班牙）
|2
|雪梨（澳洲）
|3
|墨爾本（澳洲）
|4
|奧克蘭（新西蘭）
|5
|曼谷（泰國）
|6
|皇后鎮（新西蘭）
|7
|弗洛里亞諾波利斯（巴西）
|8
|塞古羅港（巴西）
|9
|珀斯（澳洲）
|10
|薩爾瓦多（巴西）
另外，信用卡公司American Express Travel亦在去年公佈2023年熱門旅遊目的地名單，其中雪梨名列頭十名。
有關數據是根據2019 年至 2022 年間全球美國運通卡會員的預訂行程數量而得出。
著名旅遊指南Lonely Planet同樣公佈了2023年全球30個「最佳旅遊」名單，並分為五大類，包括：美食、學習、旅遊、消閒和聯繫，雪梨亦榜上有名。
至於另一個由英國保險公司 William Russell 所做的排名，墨爾本以美食和夜生活聞名於世，被他們評為「全球最友善城市」。
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