雪梨住宅區爆水渠 居民4日沒水用每戶獲賠200元

雪梨北區日前爆水渠，當局提供賠償之餘，亦安排食水供應、酒店沖涼等。

Another burst water main has been found on Mowbray Road in Lane Cove.

雪梨Lane Cove位於Mowbray Road的水渠爆裂。 Credit: 雪梨水務局

雪梨下北岸Lane Cove位於Epping Road靠近Mowbray Road的一條水渠在周六（9月10日）爆裂。

雪梨水務局（Sydney Water）周三表示已完成維修，並會向受影響居民提供賠償。「我們深感抱歉，將會在下一次的稅費帳單中為受影響客戶提供200元折扣。」

此外，居民還可以在下個季度的帳單中獲得40元的計劃外用水服務回扣，以及退回160元的固定服務費。

Advertisement
這次爆水渠影響到華人聚居區車士活（Chatswood）以及Artarmon、Cremorne、Greenwich、Lane Cove、Lane Cove West、Neutral Bay、North Sydney、Waverton和Wollstonecraft等地區。當局指Lane Cove共有315戶受到影響。

維修期間，有居民要去馬路上用桶接水回家沖廁所，而水務局亦安排居民在附近一間酒店淋浴。Lane Cove的超市的樽裝水迅速售罄，水務局在Lane Cove West和North Sydney安排了補水站提供食水。
READ MORE

【洪水污染水源】水務局連夜加緊過濾 呼籲34區「節約用水」

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 15 September 2022 at 11:37am
By Koma Cheng
Source: SBS