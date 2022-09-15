雪梨住宅區爆水渠 居民4日沒水用每戶獲賠200元

雪梨下北岸Lane Cove位於Epping Road靠近Mowbray Road的一條水渠在周六（9月10日）爆裂。





雪梨水務局（Sydney Water）周三表示已完成維修，並會向受影響居民提供賠償。「我們深感抱歉，將會在下一次的稅費帳單中為受影響客戶提供200元折扣。」





此外，居民還可以在下個季度的帳單中獲得40元的計劃外用水服務回扣，以及退回160元的固定服務費。





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這次爆水渠影響到華人聚居區車士活（Chatswood）以及Artarmon、Cremorne、Greenwich、Lane Cove、Lane Cove West、Neutral Bay、North Sydney、Waverton和Wollstonecraft等地區。當局指Lane Cove共有315戶受到影響。





維修期間，有居民要去馬路上用桶接水回家沖廁所，而水務局亦安排居民在附近一間酒店淋浴。Lane Cove的超市的樽裝水迅速售罄，水務局在Lane Cove West和North Sydney安排了補水站提供食水。

