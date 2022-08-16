新州工會罷工 通勤者或被罰$550

在周六，新州鐵路、火車和巴士公會表示因為新州政府未能承諾城際列車車隊的安全而展開多次的罷工行動。





工會發起的罷車涉及多種層面及程度，包括在繁忙時段罷駛指定路線、拒絕駕駛外國製造列車及打開閘門、禁止工會內的查票員向乘客發出罰款和警告。





作為表達不滿的一部分，工會呼籲乘客在罷工日無須支付車資。





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工會在 Facebook 上發帖表示：





也許這個週末是去旅行的好時機……車站工作人員正在採取行動，讓所有閘門始終打開。





更指直至9月6日（星期六），車隊的控制員不會發出任何罰款，意味乘客在乘車時不需要使用 Opal 卡便可通過。





雖然工會作出有關呼籲，但新州交通部卻對乘客發出警告，表示儘管大門開啟，但 Opal仍在運作，而通勤者需面對不拍卡可能被罰的後果。





新州 RTBU 罷工 Credit: Rail, Tram and Bus Union NSW Branch Facebook 因此，如果被非工會公共交通專員 (PTO) 和被允許對逃票處以罰款的警察抓到，那些未能支付車費的人仍可能面臨巨額罰款。



新州 RTBU 罷工 Credit: Rail, Tram and Bus Union NSW Branch/facebook 根據新州規例，在未持有有效車票的情況下乘坐新州的公共交通工具是違法的。





有關人員可以根據具體情況發出正式警告。如果您被發現在沒有有效車票的情況下乘搭公交、沒有支付正確的票價或使用優惠票出行而未能出示有效證明的情況下，可能會被處以 200 元（最高 550 元）的罰款。

