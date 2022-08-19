【廣告平均賣19日】雪梨租盤被瘋搶 廣告刊登日數創新低

根據地產分析網站PropTrack 的數據顯示，雪梨的出租房屋總數現在比疫情前低 30%。





自疫情開始以來，可供出租的房屋數量一直在減少，在市場狀況變緊張的情況下，情況變得更糟。





數據發現，網站realestate.com.au的7月全國數據，出租物業在網站發廣告後，平均19天就可成功出租，天數創下歷史低位。





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PropTrack 高級經濟學家Eleanor Creagh表示，隨著房屋極速被租出，而租金與 12 個月前相比，上漲 9%，租戶可能會感到壓力。





她表示，租屋市場的競爭和選擇均非常緊張。





她續指，需求受到多種因素推動，包括大量從海外國家返回澳洲的人、首府城市對租房者的吸引力越來越大，以及市場上出租單位數量的增加。





雪梨的幾個郊區的租金在過去的一年裡，都出現大幅上漲。





Manly Vale 和 McMahons Point 是租金受影響最大的郊區，目前的每週租金中位數分別為 1,300 元和 1,473 元，分別上升 37% 和 34%。





偏遠地區也受到租金上漲影響，位於Lisarow的中央海岸中心（Central Coast centre）的每周租金上漲31%，達 680 元。





Eleanor Creagh 分析，前十名租金升幅最大的雪梨近郊，很多都靠近海邊，隨著工人轉向在家工作的混合工作模式，在疫情期間居住在有生活態度的區域的需求似乎會繼續增加。





「在接下來的幾個月裡，供應將繼續受到限制……但投資者將繼續對市場感興趣，特別是在租金回報率繼續走強的情況下。」





7 月份，雪梨公寓單位的潛在租戶數量增加 46%，單幢房屋屋的潛在租客增加了 14%。





早在今年4月發布的《Domain租房空置率報告》(Domain Rental Vacancy Rate Report)顯示，澳洲上月(5月)各首府城市的可供出租房源數量進一步下降5.4%，只錄得19,715套，創下全國歷史新低水平。全國各地的空置率現在都處於危機水平，從阿德雷德的 0.3% 到荷伯特的 0.4%、布里斯本的 0.6% 、以及雪梨的 1.4% 和墨爾本的1.6%。



