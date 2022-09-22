女乘客趕火車釀永久傷害 法庭判逾100萬賠償

新州最高法院就一名女子在雪梨火車站台的意外作判決，判定該女子可獲得超過100萬元的賠償。





在2016年8月4日下午，女子卓爾 （Aluk Majok Chol）在Auburn車站準備上車。在火車到站之後幾秒，她拿起購物袋，走向開始關閉的車門。她伸出右手臂阻止車門關上，但手袋帶被車門夾住並關上，但火車仍然繼開動，她拉著她的手袋被火車拖行，她跌倒在月台邊沿。





46歲的卓爾指自己受到「災難性損傷」，終身需要多方面的治療同護理。





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雪梨火車鐵路公司表示，卓爾「是她自己不幸的罪魁禍首」，她試圖阻止車門關閉，從而將自己置於危險境地。





鐵路公司表示，卓爾是因為喝醉而失去平衡摔倒，這並不是員工的錯。





然而，法官卡瓦納（Richard Cavanagh）並不接納鐵路公司的理據， 法官表示從閉路電視的影片中可看到，當她的手袋帶被夾住時，火車門關閉後立即開始移動。這導致她被拉扯或搖晃並失去平衡。





他認為她拿著手袋被夾一事，明顯表明她離火車邊緣有多近。





雖然法官同意乘客在最後一刻試圖趕上火車是經常發生的事情。火車員工不能每次都推遲時間表，亦不可能確保所有乘客都遠離行駛中的火車。但他認為事故是由一名警衛的疏忽行為造成的，因為該名職工並未能確保卓爾在允許火車移動之前，安全遠離危險。





法官亦表示站在月台邊緣顯然是一個不穩定且非常危險的位置。因此，此意外屬於「共同過失」。





原定的賠償金額為1,760,251.54 元，但卓爾亦需為她個人的過失負責，因此賠償金額減少三分一，她被判將獲1,179,368.53元以治療其創傷。





卓爾遭受的創傷包括需要嚴重骨盆骨折、脊椎骨折和膀胱破裂，需要大範圍手術治療。

