台灣總統蔡英文下星期會過境美國外訪 出行前檢閱軍隊

台灣總統蔡英文週六（25/3）視察陸軍工程師並檢視他們的訓練，陪同出席還有國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正。蔡英文表示捍衛民主是武裝部隊的偉大使命。





蔡英文會於周三開始，前往美國和中美洲進行一次備受矚目的外訪，此行被外界視為非常敏感。行程結束後，蔡英文預計將在洛杉磯會見美國眾議院議長麥卡錫。





美國眾議院議長佩洛西於去年八月訪問台灣，引發台海緊張局勢，解放軍在台灣附近舉行了軍事演習。儘管表面上，蔡英文此行只是過境，但中國譴責美國容許蔡英文此行。







另一方面，中國外交部長秦剛昨日（25/3）表示，中國對發展健康、穩定和有建設性的中美關係，態度沒有改變，同時希望美國停止“不擇手段”遏制和打壓中國。

中國外交部表示與美國發展穩定關係的方向沒有改變。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

秦剛又稱，中方希望兩國共同努力，推動雙邊關係克服困難，恢復健康穩定發展。中國將繼續為包括美國企業提供更好的營商環境。





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