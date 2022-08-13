感謝美國實際支持 台指中國軍演反加強全球民主團結

台灣外交部表示，中國軍演「進一步加強了全球民主陣營的團結和韌性」。





台灣外交部對美國為維護台海及地區安全與和平採取了具體行動表示真誠的感謝。





該聲明是對美國國家安全委員會印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的評論的回應。坎貝爾於周五表示，中國對佩洛西訪台「反應過度」，又質疑中國以佩洛西訪台為藉口，欲改變台海現狀。





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外交部聲明指，中國「無端的軍事和經濟恐嚇」，進一步加強了全球民主陣營的團結和韌性。





台灣總統蔡英文於周四表示，中國的武力威脅並未減弱，即使上周佩洛西訪台後，中國舉行的有史以來規模最大的台灣島軍事演習似乎正在縮減。





早前，坎貝爾表示，中國以佩洛西訪台為藉口，試圖改變台灣海峽的現狀。





他在在電話中告訴記者，美國的反應將是耐心和有效的，會根據中國越趨挑釁性及（導致局勢）不穩的行為，以決定美國在當地的行動和姿態。





坎貝爾說：「中國反應過度，其行動繼續具有挑釁性、破壞性，更是史無前例。」他稱這是對台灣「加強施壓」的一部分。





「還沒有結束，我們預計有關行動將在未來幾周和幾個月內繼續展開。」坎貝爾補充指，幾艘中國軍艦仍然在台灣附近。





坎貝爾重申，美國將在未來幾周內，在台灣海峽恢復正常的空中和海上過境，並將在未來幾天，宣佈與台灣進行具野心的貿易路線圖談判。





他說：「我們將確保我們根據中國越趨挑釁性及（導致局勢）不穩的行為，以決定我們（在當地）的行動、姿態及演習，目的是為引領西太平洋局勢更為穩定。」







